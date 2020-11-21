ЖКХ

Долги за жилищно-коммунальные услуги могут вырасти в полтора раза в 2021 году

Объем долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги может вырасти в полтора раза в России в 2021 году. Об этом заявила директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

Долги могут вырасти из-за того, что управляющие компании не смогут подавать в суд на неплательщиков. С 1 января 2021 года, чтобы подать иск, нужно будет указать один из идентификаторов должника - например, серии и номера паспорта, СНИЛС, ИНН. Но управляющие компании не могут официально получать персональные данные граждан, пишет газета «Известия».

Закон, запрещающий подавать иск в арбитражный суд без идентификаторов ответчика, вступил в силу 1 октября 2019 года, но для УК и ресурсоснабжающих организаций (РСО) действует отсрочка до конца этого года.

Ассоциация направилась письмо в Минстрой, в котором предлагает не применять это правило до 2023 года, а также дать УК возможность получать данные о жильцах из ГИС ЖКХ. Эти сведения есть в системе, но недоступны УК и РСО, сказано в документе.

В 2019 году задолженность граждан за ЖКУ составляла 615 млрд рублей, а общая задолженность (с учетом обязательств компаний) - 1,39 трлн рублей. К концу 2020 года последний показатель может увеличиться до 1,6 трлн рублей.