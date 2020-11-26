ЖКХ

Андрей Алябьев рассказал об «огромной проблеме» системы водоотведения

Сброс мусора в канализацию - это огромная проблема для всей системы водоотведения, сообщил главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Могут забиваться не только насосы, которые установлены на канализационных насосных станциях, - пояснил он. - Мусор, который они пропускают через себя, попадает на очистные сооружения канализации. У нас там установлены решетки, которые предназначены для сбора мусора». Но если мусора очень много, тем более крупногабаритного, то никакая техника с ним не справится, уточнил Андрей Алябьев.



«Решетки приходят в негодность. Кроме того, ветошь (один из видов сбрасываемых в канализацию отходов - ред.) имеет свойство накапливаться в трубопроводах», - сказал главный технолог предприятия. В период дождей ветошь начинает «нести» на канализационную насосную станцию, что приводит к выходу из строя насосов, добавил Андрей Алябьев.