Жилые дома Пскова подготовились к отопительному сезону почти на 95%

«Псковские тепловые сети» прекращают публиковать промежуточные отчёты о готовности города к отопительному сезону и перед его началом озвучат только финальный список неготовых объектов, поскольку жилые дома достигли показателя в 94,9%, а школы — в 99%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Представители ресурсоснабжающего предприятия привели цифры отчётов и рассказали: «По данным наших коллег, готовность объектов выглядит следующим образом: жилые дома — из 1315 домов к приёму тепла подготовились 1248, что составляет 94,9%. Школьные и дошкольные учреждения — готовность на уровне 99% (102 из 103 объектов). Отдельно отметим ситуацию по школе на Звёздной, 8: объект находится на капитальном ремонте, при этом общий показатель готовности составляет 98,9%. Учреждения спорта — 100 % (все восемь объектов подготовились). Учреждения здравоохранения — подготовились 25 из 31 объекта (80,6%). Учреждения культуры — готовность 67,9% (19 из 28 объектов)».

Далее на предприятии обратили внимание на проблемные зоны и пояснили:

«Отдельного внимания заслуживает категория домов с непосредственным управлением — в неё входят 72 дома. Здесь готовность составляет 76,4% (55 домов). Особенность этой категории в том, что ответственность за подготовку инженерных систем лежит непосредственно на собственниках помещений: именно они организуют и финансируют все необходимые работы — от промывки и опрессовки системы до устранения выявленных дефектов. По этой причине темпы подготовки нередко отстают от плановых: многое зависит от оперативности принятия решений на общем собрании жильцов и от того, насколько быстро удаётся привлечь подрядную организацию. Мы неоднократно разъясняли председателям инициативных групп и ответственным лицам специфику и сроки требуемых мероприятий, а также важность своевременного оформления паспорта готовности дома».

Также представители «Псковских тепловых сетей» указали на другие категории объектов, которые вызывают опасения. «Однако есть и другие категории объектов, которые на данный момент вызывают определённые опасения. В первую очередь это ведомственный жилой фонд (готовность — 57,1%). Причины задержек зачастую кроются не в технических сложностях, а в организационных вопросах на стороне балансодержателей. Мы неоднократно проговаривали эти риски с ответственными лицами и настаивали на ускорении темпов работ. Мы выполнили все мероприятия, находящиеся в нашей зоне ответственности, в полном объёме», - добавили они.

В завершение представители «Псковских тепловых сетей» обозначили дальнейшую информационную политику.

«Что касается дальнейшей информационной политики по этому разделу: мы приняли решение больше не публиковать промежуточные отчёты и сводные таблицы готовности. Считаем, что мы сделали всё, что входило в наши силы и относилось к нашей прямой зоне ответственности. Дальнейший контроль за завершением работ и исполнением предписаний осуществляют профильные контролирующие органы. При этом мы не оставим жителей без важной информации. Непосредственно перед началом отопительного сезона мы опубликуем финальный список домов и объектов, которые по тем или иным причинам не завершат подготовку к приёму тепла. Мы продолжаем работать для того, чтобы в ваших домах было тепло и комфортно», - заверили в ПТС.