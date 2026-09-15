Межпоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в Куньинском округе

Новый межпоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в Куньинском муниципальном округе 15 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В торжественном пуске газа приняли участие депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, директор АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, глава Куньинского муниципального округа Олег Лебедев, министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко, представитель ООО «ВСК» Татьяна Бурова.

Строительство объекта велось за счёт средств ПАО «Газпром» в соответствии с Программами развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 гг. и 2026 – 2030 гг. Заказчиком выступило ООО «Газпром газификация». Общая протяженность линейной части межпоселкового газопровода – 22,3 км.

Расположение объекта вблизи ряда населенных пунктов, таких как деревни Никольское, Петелино, Борок, Мишково и других, создает возможность для дальнейшего строительства новых объектов и подключения новых перспективных потребителей.

В дальнейшем планируется газифицировать и деревню Клин - родину патриарха Тихона. Глава округа Олег Лебедев подчеркнул, что событие, произошедшее сегодня, даст импульс для развития и социальной, и туристической жизни округа.

«Огромные слова благодарности "Газпрому" и Антону Михайловичу (Дымову - ред.). Темпы, с которыми газ приходит, - впечатляющие. На сегодняшний день у нас более 200 потребителей. Сегодня добавились еще три площадки. Работа продолжается при поддержке правительства Псковской области и при участии губернатора Михаила Ведерникова. Плюс, в этом году у нас будет еще одно событие - котельная в деревне Ущицы также перейдет на природный газ. Она отапливает Ущицкую школу», - сказал Олег Лебедев.

Министр тарифов и энергетики Елена Пилипенко отметила, что удовлетворена темпами газификации.