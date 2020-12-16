ЖКХ

Псковской области нужно 8,5 тысяч контейнеров для продолжения внедрения раздельного сбора мусора

Псковской области необходимо 8500 контейнеров для продолжения внедрения раздельного сбора мусора. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов 16 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам Сергея Грахова, нужно сократить количество отходов которые идут на свалку и максимально отправить отходы на вторичную переработку. По мнению спикера, «зачатки раздельного сбора мусора» существуют и первый шаг уже давно сделан. В крупных городах Псковской области - в Пскове, Острове, Великих Луках - во дворах установлены сетчатые контейнеры для пластиковых отходов. Сетчатый контейнер во дворе заполняется за 2-3 дня. То есть многие люди у себя все это разделяют «и правильно делают», добавил Сергей Грахов.

Псковская область подала заявки на приобретение 1800 контейнеров для раздельного сбора мусора. По словам руководителя профильного комитета, министерство не успевало перевести денежные средства, «эта история запланирована на следующий год». Всего региону необходимо 8500 контейнеров для раздельного сбора. В денежном выражении это 137 млн рублей. По оценке Сергея Грахова, это немаленькая сумма, собственными силами регион сможет ее осилить, но в течение нескольких лет.

«В следующем году несколько тысяч контейнеров мы постараемся расставить по населенным пунктам», - продолжил гость студии. По его мнению, жители региона сортировать мусор - отделять пластик от обычных пищевых отходов. «Думаю, у нас в регионе это пойдет легко и быстро», - сказал Сергей Грахов.

Он также ответил на вопрос о дальнейшей судьбе мусоропроводов. Сергей Грахов сказал, что люди должны сами определиться, как им лучше поступить. С одной стороны, удобно выйти с ведром в тапочках, выбросить и вернуться домой. С другой стороны, это требует затрат со стороны управляющих компаний на дезинфекцию места накопления, заметил он.