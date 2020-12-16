Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
алло, мы ищем стартапы
Выбираем подарки в Пскове
Новые банковские услуги для предпринимателей
новое городское кафе
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
С двух ног в один сапог
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
Как минимум, варварство
конкурс лучшее новогоднее оформление
бизнес с душком
Прогулка по (не)доступной среде
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чем помогли малому и среднему бизнесу
спастись от огня
75 лет спустя Год памяти и славы
Самые важные нацпроекты
 
 
 
ещё ЖКХ 16.12.2020 13:250 Проект рекультивации мусорного полигона в Пскове проходит экспертизу 16.12.2020 18:530 Псковской области нужно 8,5 тысяч контейнеров для продолжения внедрения раздельного сбора мусора 16.12.2020 17:411 График вывоза ТКО изменится в трех деревнях Плюсского района 16.12.2020 16:240 В Псковской области сокращается количество некорректных счетов за вывоз мусора 16.12.2020 13:542 В Псковской области удалось нормализовать работу по обращению с отходами - Сергей Грахов 16.12.2020 13:250 Проект рекультивации мусорного полигона в Пскове проходит экспертизу
 
 
 
Самое популярное 10.12.2020 13:192 Фронт окклюзии надвигается на Псковскую область 15.12.2020 10:5446 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию 11.12.2020 23:0147 Псковские школы перейдут на дистанционное обучение с 14 декабря на неделю 12.12.2020 21:1930 Ограничения для сферы образования конкретизированы указом губернатора 13.12.2020 19:2310 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Псковской области нужно 8,5 тысяч контейнеров для продолжения внедрения раздельного сбора мусора

16.12.2020 18:53|ПсковКомментариев: 0

Псковской области необходимо 8500 контейнеров для продолжения внедрения раздельного сбора мусора. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов 16 декабря в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам Сергея Грахова, нужно сократить количество отходов которые идут на свалку и максимально отправить отходы на вторичную переработку. По мнению спикера, «зачатки раздельного сбора мусора» существуют и первый шаг уже давно сделан. В крупных городах Псковской области - в Пскове, Острове, Великих Луках - во дворах установлены сетчатые контейнеры для пластиковых отходов. Сетчатый контейнер во дворе заполняется за 2-3 дня. То есть многие люди у себя все это разделяют «и правильно делают», добавил Сергей Грахов.

Псковская область подала заявки на приобретение 1800 контейнеров для раздельного сбора мусора. По словам руководителя профильного комитета, министерство не успевало перевести денежные средства, «эта история запланирована на следующий год». Всего региону необходимо 8500 контейнеров для раздельного сбора. В денежном выражении это 137 млн рублей. По оценке Сергея Грахова, это немаленькая сумма, собственными силами регион сможет ее осилить, но в течение нескольких лет.

«В следующем году несколько тысяч контейнеров мы постараемся расставить по населенным пунктам», - продолжил гость студии. По его мнению, жители региона сортировать мусор - отделять пластик от обычных пищевых отходов. «Думаю, у нас в регионе это пойдет легко и быстро», - сказал Сергей Грахов.

Он также ответил на вопрос о дальнейшей судьбе мусоропроводов. Сергей Грахов сказал, что люди должны сами определиться, как им лучше поступить. С одной стороны, удобно выйти с ведром в тапочках, выбросить и вернуться домой. С другой стороны, это требует затрат со стороны управляющих компаний на дезинфекцию места накопления, заметил он.

Теги: #ТКО #мусор #мусоропроводы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 283 человека
16.12.2020, 19:240 Свыше 13 тысяч тонн животноводческой продукции экспортировали псковские предприятия в 2020 году 16.12.2020, 19:120 Курс биткоина обновил исторический максимум 16.12.2020, 19:010 Псковичи смогут сэкономить на кадастровых работах 16.12.2020, 18:530 Псковской области нужно 8,5 тысяч контейнеров для продолжения внедрения раздельного сбора мусора
16.12.2020, 18:450 «Горячая линяя» по вопросам отмены ЕНВД начала работу в налоговых органах Псковской области 16.12.2020, 18:330 Суд признал законным выкладывать фото с детьми против воли одного из родителей 16.12.2020, 18:240 В 2020 году на кадастровой учет в Псковской области поставлены 13 многоквартирных домов 16.12.2020, 18:120 Анна Войченко: Господдержку садоводов нужно увеличить, как минимум, в два раза
16.12.2020, 18:030 Реплика Донецкого: Есенин - наше всё! 16.12.2020, 17:500 Аквапарк «Акваполис» устроит «Черную пятницу» 18 декабря 16.12.2020, 17:411 График вывоза ТКО изменится в трех деревнях Плюсского района 16.12.2020, 17:320 Сбитого пешехода оштрафовали на 1000 рублей в Великих Луках
16.12.2020, 17:300 Масштабный сбой в работе Telegram произошел в России 16.12.2020, 17:233 Более 14 тысяч изделий пиротехники без документов изъяли псковские полицейские 16.12.2020, 17:140 Александр Котов положительно оценил бюджетный процесс 2020 года 16.12.2020, 17:121 Мы свои участки никому не отдадим - садоводы с улицы Линейной готовы пойти в суд
16.12.2020, 17:070 Новый рекорд установила «Европа Плюс» 16.12.2020, 17:042 Вера Емельянова рассказала о самых важных для Псковской области нацпроектах 16.12.2020, 17:020 Анонсированы премьеры онлайн-кинотеатра МТС ТВ на 2021 год 16.12.2020, 17:012 На 13 лет отправятся за решетку двое мужчин, убивших порховскую пенсионерку из-за 3,5 тысяч рублей
16.12.2020, 16:521 Сбербанк улучшил условия по вкладу «Дополнительный процент» 16.12.2020, 16:480 Псковский госархив рассказал о помощи беженцам в 1915 году 16.12.2020, 16:384 В Пскове завели уголовное дело на парикмахера-разбойника 16.12.2020, 16:290 ГИМС: Любой выход на лед водоема - угроза для жизни
16.12.2020, 16:288 Михаил Кузнецов вошел в состав совета директоров одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира 16.12.2020, 16:240 В Псковской области сокращается количество некорректных счетов за вывоз мусора 16.12.2020, 16:223 Санитарную обработку помещений администрации Псковской области провели сотрудники МЧС 16.12.2020, 16:200 Где в Пскове можно починить литые диски?
16.12.2020, 16:003 Псковский центр гигиены снова делает платные тесты на COVID-19 16.12.2020, 15:590 Заключительную сессию 2020 года областное Собрание проведет в режиме ВКС 16.12.2020, 15:530 По 100 тысяч рублей получат псковские педагоги за победу в профессиональном конкурсе 16.12.2020, 15:455 Гастротуризм планируют развивать в Острове
16.12.2020, 15:397 Галина Неваленная: На одного врача сегодня приходится от 20 до 40 вызовов в день 16.12.2020, 15:280 Эксперты разработали проект реставрации Анастасьевской часовни в Пскове 16.12.2020, 15:190 Новый знак «Подключенный автомобиль» может появиться в следующем году 16.12.2020, 15:170 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
16.12.2020, 15:150 Не парковаться на маршруте перевозки новогодней ели просят великолучан 16.12.2020, 15:104 Дмитрий Быстров о туристической привлекательности Острова: Нам есть, что показать 16.12.2020, 15:032 Жалобу на приговор главе Пушкиногорского района суд рассмотрит в январе 16.12.2020, 15:020 Началась видеотрансляция пресс-брифинга о проблемных вопросах псковских садоводств
16.12.2020, 14:570 Александр Козловский выразил соболезнования в связи с кончиной Павла Мельникова 16.12.2020, 14:540 Будильник, кружка, красный шарфик: псковичам рассказали о новогодних мечтах «невидимых» стариков 16.12.2020, 14:491 Вакцины от COVID-19 войдут в национальный календарь профилактических прививок 16.12.2020, 14:310 «Обратный отсчет» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО
16.12.2020, 14:260 Глава правительства предложил не впадать в «регуляторный раж» из-за цен на продукты 16.12.2020, 14:230 Стало известно, кто в Псковской области продолжает ходить на работу с простудой 16.12.2020, 14:202 Памятники, которых мы достойны: храм Покрова и Рождества Богородицы от Пролома 16.12.2020, 14:141 Фотофакт: В Пскове заработал новый светофор на Октябрьском проспекте
16.12.2020, 14:110 Лавров счел «забавными» публикации о двойном отравлении Навального 16.12.2020, 14:080 Собственные доходы Островского района выросли на 10% за 5 лет 16.12.2020, 14:020 В Пскове задержан магазинный вор-рецидивист 16.12.2020, 13:542 В Псковской области удалось нормализовать работу по обращению с отходами - Сергей Грахов
16.12.2020, 13:411 В Госдуму внесен законопроект о «гаражной амнистии» 16.12.2020, 13:380 Дмитрий Быстров: Мы должны ставить во главу угла безопасность детей и педагогов 16.12.2020, 13:300 В «Магнитах» появились сладкие творожные пасты от «Прасковьи Молочковой» 16.12.2020, 13:270 Татьяна Баринова рассказала, получат ли муниципальные служащие зарплату за декабрь в конце года
16.12.2020, 13:250 Проект рекультивации мусорного полигона в Пскове проходит экспертизу 16.12.2020, 13:140 Скончался председатель совета директоров завода «АВАР» Павел Мельников 16.12.2020, 13:063 Анна Кузыченко уверена, что после новогодних каникул школы Пскова вернутся в очный формат работы 16.12.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Дмитрием Быстровым
16.12.2020, 12:590 Псковская область получила казначейский кредит 16.12.2020, 12:550 Новогодние скидки в Билайн: Samsung Galaxy А51 от 399 рублей в месяц 16.12.2020, 12:5511 Прокуратура опротестует постановление главы Пскова об отчетах депутатов 16.12.2020, 12:470 В январе в псковском регионе выпадет больше снега, чем обычно
16.12.2020, 12:350 МегаФон сделал доступными для псковичей внутрисетевые звонки при отрицательном балансе 16.12.2020, 12:321 Анна Кузыченко поддержала школы Пскова, отменившие контрольные на дистанционке 16.12.2020, 12:240 Очные тренировки для детей будут возобновлены с 21 декабря в Псковской области 16.12.2020, 12:190 Съедобное новогоднее оформление представила на конкурс псковская пряничная лавка. ФОТО
16.12.2020, 12:152 10 жилых домов и два детсада отключили от отопления в Пскове в связи с ремонтом 16.12.2020, 12:130 Житель Новосокольнического района избил престарелую мать 16.12.2020, 12:043 Сенаторы поддержали закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту России 16.12.2020, 12:000 Ипотеку с суперставкой от 7,44% предлагает СНГБ
16.12.2020, 11:560 Анна Кузыченко - учителям: Дистанционное обучение - не время закручивать гайки 16.12.2020, 11:563 Себежскую больницу оштрафовали на 75 тысяч рублей 16.12.2020, 11:440 Дежурные группы оказались востребованы среди учеников начальных классов псковских школ 16.12.2020, 11:360 Изменения в областной бюджет-2020 согласовали псковские депутаты
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.