ЖКХ

С начала года жители Псковской области будут больше платить за капремонт

Размер взноса на капитальный ремонт увеличился с 1 января 2021 года. Об этом собственникам помещений напомнил региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РО ФКР региона, тариф повышен согласно постановлению администрации от 5 октября 2020 года «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2021 год».

Для собственников помещений в домах без лифта ежемесячный взнос теперь составляет 7,36 рубля на квадратный метр общей площади помещения, а для домов с лифтом - 8,58 рубля на квадратный метр общей площади помещения. В денежном выражении норматив вырос на 28 и 33 копейки соответственно.

По расчетам областного комитета по строительству и ЖКХ, обязательный платеж населения увеличен на 4% в соответствии с прогнозным показателем инфляции.