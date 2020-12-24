ЖКХ

Прокуратура добилась ремонта козырьков подъездов дома в Бежаницах

Управляющая компания в Бежаницах - ООО «УЖКХ» - устранила дефекты козырьков над входами в подъезды многоквартирного дома после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Районная прокуратура по обращению местного жителя установила, что дефекты имеющих течь железобетонных козырьков над входами в подъезды дома №16 по улице Дружбы длительное время не устранялись.

В этой связи прокуратура района направила в адрес директора ООО «УЖКХ» представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона. После этого управляющая компания отремонтировала конструкции многоквартирного дома.

Виновное должностное лицо управляющей организации привлекли к дисциплинарной ответственности, добавили в ведомстве.