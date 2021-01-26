ЖКХ

Опасность над головой: крыши Пскова «зарастают» сосульками. ФОТО

Зима в Пскове в этом году выдалась, как никогда, морозная и снежная. По понятными причинам городские власти, коммунальщики и подрядчики бросили основные силы на расчистку улиц от снега. По дорогам, мостам и тротуарам снует спецтехника и рабочие с лопатами, ведется подсыпка пешеходных дорожек песко-соляной смесью, чтобы уберечь горожан от падения.

А вот об опасности над головой предупреждают не всегда. При этом крыши со свисающими сосульками и наледью можно увидеть даже на центральных улицах Пскова. Между тем ответственные службы их не убирают и не везде выставляют ограждение в целях безопасности пешеходов. В этом убедился фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей Вадим Боченков.