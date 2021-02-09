ЖКХ

«Экопром» помог ликвидировать в Псковской области более 20 стихийный свалок

Более 970 кубометров мусора вывез региональный оператор по обращению с ТКО на территории Псковской области - ООО «Экопром» - за последние 2 месяца 2020 года с несанкционированных свалок на территории Пскова, Островского, Псковского Печорского и Порховского районов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, с помощью спецтехники регоператора ликвидировали 24 несанкционированные свалки.

Кучи бытового, строительного и растительного мусора располагались вдоль дорог за населенными пунктами, в их черте, а также в лесной зоне. «Очевидно, что часть крупных мусорных навалов образовались после самовольной выгрузки отходов из автомашин, другие создали сами жители близлежащих домов», - отметили в компании.

На территории областного центра незаконные места складирования отходов убрали адресно в районе поселке Павшино, микрорайонах Кресты, Запсковье и Завокзалье. Из Корытовского лесопарка мусоровоз вывез со стихийных свалок 180 кубометров мусора. Такой же объем ликвидировали на улице Железнодорожной, 4. Еще 40 кубометров ТКО вывезли с улицы Экипажа Гудина, где мусорные кучи были разбросаны вдоль дороги к памятнику.

Из поселка Середка Псковского района спецтехника регоператора вывезла 120 кубометров мусора, огромная куча отходов образовалась на улице Рыбакова. Также ликвидировали несанкционированные свалки в деревнях Толбица и Новая Гоголевка.

Несколько стихийных мусорных свалок «Экопром» убрал в Острове и Островской волости. Довольно крупные свалки - по 60 кубометров отходов - мусоровоз вывез на полигон из деревни Кикуты Печорского района и с участка, прилегающего к автодороге Р-56 в Порховском районе.

Уведомления о ликвидации несанкционированных свалок направили в органы местного самоуправления. «Стоит отметить, что счета за уборку регоператор выставляет собственникам территорий, на которых они располагались. Собственники обязаны следить за чистотой на принадлежащих им участках», - сказали в компании.

«К сожалению, нерадивые граждане продолжают избавляться от мусора простым и безответственным, на их взгляд, способом, выгружая мусор в лесу или где-то на окраине населенного пункта. Между тем такой способ "утилизации" не только наносит непоправимый вред окружающей среде, но и отражается на качестве жизни самих же жителей населенного пункта, города или поселка. Компенсировать расходы за уборку несанкционированных свалок мусора регоператору приходится администрациям волостей, городских поселений, городов и районов. Но ведь эти деньги могли бы быть направлены на решение актуальных потребностей населения и создание комфортной среды. К примеру, на содержание дорог местного значения, установку детских площадок, скамеек, высадку саженцев и реализации иных общественных нужд жителей», - добавили в компании «Экопром».