ЖКХ

Названы районы с самой низкой собираемостью взносов на капремонт в Псковской области

Собираемость взносов на капитальный ремонт в Псковской области в 2020 году осталась на уровне 2019-го и составила 82,08%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Фонда капремонта.

Самая низкая платежная дисциплина наблюдается в Гдовском (36,30%), Себежском (58,85%), Стругокрасненском (65,26%) и Опочецком (65,63%) районах.

Наиболее высокий процент собираемости взносов отмечается в Новосокольническом (92,70%), Пустошкинском (87,60%), Локнянском (87,28%) и Порховском (87,24%) районах.

В прошлом году региональный оператор выполнил 832 работы (услуги) в 301 многоквартирном доме, строительно-монтажные работы провели в 263 многоквартирных домах.

В 2020 году капитально отремонтировали 28 фасадов, 91 крышу, 34 системы электроснабжения, 6 фундаментов, 22 системы холодного водоснабжения, 21 систему водоотведения, 14 систем горячего водоснабжения, 7 систем теплоснабжения, 4 подвальных помещения. Выполнили работы по замене 18 лифтов в 6 многоквартирных домах.