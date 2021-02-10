ЖКХ

Кислоту зальют в трубы для горячей воды в двух псковских новостройках

Отключение горячей воды в новостройках на улице Ижорского батальона в Пскове проведут только по решению собственников жилья. Об этом своим подписчикам в соцсетях сообщил депутат Псковской городской думы Григорий Стороненков.

Управляющая организация «Управление микрорайоном № 12» встретилась с жителями домов № 7А и 7Б по ул. Ижорского батальона в Овсище. Во встрече также принял участие Григорий Стороненков, член Общественной палаты города Пскова Алексей Кириллов, замначальника управления городского хозяйства Антон Ляугминас и руководитель управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов (жильцы домов под его управлением на новых улицах в Родине испытывают аналогичные проблемы с водой).

Поводом для обсуждения стало возможное отключение на длительный период горячей воды в двух 16-этажных жилых домах. Псковская Лента Новостей подробно писала об этой проблеме. Трубы горячего водоснабжения забились минеральными отложениями, из-за чего снизился напор воды, часто она не добирается горячей до квартир или пропадает вовсе. В начале февраля управляющая компания предприняла попытку отключить горячую воду на четыре месяца для прочистки труб, однако была остановлена предписанием областных властей.

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На состоявшейся в ЖК «Афины» встрече представители управляющей компании продемонстрировали жильцам домов, какие технологические меры были уже предприняты на системе горячего водоснабжения. По распространенному мнению, отложения образуются при нагревании слишком жесткой воды, хотя ее показатели и находятся в пределах нормы, а полипропиленовые трубы, как магнит. притягивают минералы к стенкам.

«Поскольку микрорайоны Овсище и ДЭУ ближе всех находится ко вводу «Чистой воды» в город, он первый принял на себя удар», - отметил депутат Григорий Стороненков, добавив, что в перспективе это – проблема всего города.

Уже сегодня частично без горячей воды живет дом № 126 по ул. Л. Поземского, Алёхина, 12 и Ижорского батальона, 10б, периодически сантехники прочищают и частично меняют трубы ГВС в домах на ул. Ижорского, 6, 6а, 8, 8а, 10. Особенно чувствительно проблема проявилась в новостройках, где собственники, приобретая жилье, никак не предполагали, что останутся без благ цивилизации в совершенно новом доме.

Присутствовавшие на встречи жители согласились с тем, что вынужденное отключение горячей воды необходимо. Пока трубы способны пропускать жидкость – их можно очистить с помощью смеси кислот. Но для этого сантехникам придется зайти в каждую квартиру, перекрыть воду и установить специальную заглушку для обеспечения безопасности жильцов. Ускорить этот процесс помогут специалисты МП «Горводоканал» и УК «Псковжилсервис». Управляющая компания микрорайона №12 намерена дождаться решения об отключении воды, принятого жителями на общем собрании.

Закономерно встал вопрос и о том, как будет работать уже очищенная система горячего водоснабжения домов после запуска воды. Ведь в трубы пойдет вода того же качества, что и раньше, и проблема вновь вернется. Директор «Управления микрорайона №12» Андрей Ершов рассказал, что для обеспечения водоподготовки можно поставить специальные фильтры. Аналогичные фильтры будут протестированы на другой новостройке – ул. Загородная, 6, где сети еще не успели пострадать от известковых отложений. Если эффективность фильтрации будет удовлетворительной, то жильцам ул. Ижорского, 7А и 7Б будет предложено приобрести и установить такой же фильтр. Это точечное решение для одного дома. По мнению специалистов, в масштабах города проблему может решить лишь станция водоподготовки по умягчению воды.