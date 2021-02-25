ЖКХ

Порховский полигон начнут рекультивировать после открытия экотехнопарка

Порховский полигон начнут рекультивировать после ввода в эксплуатацию экотехнопарка. Об этом сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на 55-й сессии регионального парламента 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов напомнил, что что порховский полигон собирались закрыть в 2021 году. «Не очень понятные сроки, когда будет построен экотехнопарк и когда будет закрыт полигон в Порхове», - сказал он.

Сергей Грахов отметил, что разработка проектно-сметной документации и проведение строительно-монтажных работ займет 2,5-3 года. «К концу 2023 года экотехнопарк будет введен в строй. Это позволит полностью прекратить вывоз отходов на другие полигоны. К процедуре полной рекультивации порховского полигона приступят после запуска экотехнопарка», - пояснил председатель комитета.

Также Александр Котов поинтересовался о том, как организована работу по обустройству контейнерных площадок в районах области.

Сергей Грахов сообщил, что в 2021 году на эти цели из областного бюджета будет направлено 14 млн рублей. По его словам, Новосокольнический и Палкинский районы были в лидерах по строительству контейнерных площадок в 2020 году.

На уточняющий вопрос спикера регионального парламента, Сергей Грахов ответил, что отходы 1 и 2 класса опасности не относятся к регоператору и не подлежат тарифному регулированию. Он добавил, что на сайте областного комитета по строительству и ЖКХ разместят адреса и контакты, куда люди могут обратиться, чтобы сдать батарейки, градусники, ртутные лампы.