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Псковские депутаты дали администрации региона рекомендации в части энергоснабжения

Псковское областное Собрание депутатов дало рекомендации администрации региона по итогам ее доклада о бесперебойном энергоснабжении на территории региона. Об этом с 55-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На предыдущей сессии областного Собрания был заслушан доклад администрации области о неудовлетворительном энергоснабжении в период новогодних праздников, - напомнил заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов. - Нами подготовлен проект постановления. Здесь нашли отражение практически все тезисы, прозвучавшие на сессии областного Собрания».

Так, администрации региона рекомендовали совместно с электросетевой компанией ускорить разработку и согласование программы модернизации объектов электросетевого хозяйства Псковской области, при согласовании работ по модернизации обратить особое внимание на необходимость изменения существующих нормативов проектирования линий электропередач с учетом мнения экспертов-гидрометеорологов.

Также администрации рекомендовали совместно с электросетевой компанией проанализировать работу диспетчерских служб с целью обеспечения возможности для граждан оперативно сообщать об отключении электроэнергии и получении ими информации о планируемых сроках выполнения ремонтных и противоаварийных работ на линиях электропередачи.

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Депутаты обратили внимание электросетевой компании на необходимость обновления транспортных средств, используемых при ликвидации аварий на объектах электросетевого хозяйства Псковской области; необходимость увеличения объемов текущего ремонта (обновления) сетей электроснабжения на залесенных участках с использованием самонесущего изолированного провода; недостаточность проводимой работы по расчистке просек линий электропередач.

Комитету по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания совместно с администрацией области парламентарии поручили подготовить проект обращения к заместителю председателя правительства России Александру Новаку по вопросу модернизации (реновации) электросетевого комплекса Псковской области.

Напомним, январская сессия регионального парламента началась с парламентского часа, на котором обсудили масштабный обрыв электросетей в Псковской области.