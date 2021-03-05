ЖКХ

Теплотрассу на территории противотуберкулезного диспансера меняют в Пскове

Теплотрассу на территории противотуберкулезного диспансера меняют в Пскове (улица Красноармейская, 16). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Сети тут действительно очень старые и проложены уже много десятилетий назад, - рассказали в пресс-службе. - В те времена никто не обшивал их металлом, а использовалось нечто наподобие рубероида. Естественно, он не обладает необходимыми изолирующими свойствами, как более современные материалы».

Ремонтные работы, которые проводят специалисты ремонтно-строительного участка и участка №2, закончатся в ближайшее время.