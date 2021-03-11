ЖКХ

Мощностей гдовского мусорного полигона хватит еще на 5 -6 лет - Сергей Грахов

Мощностей гдовского мусорного полигона хватит еще на 5 - 6 лет. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова.

«Мощностей гдовского полигона хватит еще лет на 5-6, но надо привести его в порядок, потому что любой полигон – это не поле с мусором, там должна проводиться определенная работа: отходы должны пересыпаться землей, стоять весы контроля, чтобы учитывать объемы мусора, необходимо очищать прилегающие территории», - пояснил председатель комитета.

Это должно быть сделано в любом случае, даже если бы полигон использовался только для местных нужд. Это затратно, но, по словам Сергея Грахова, районам предлагают помощь по приведению полигонов в надлежащее состояние: регоператор предлагает или взять полигон в аренду, чтобы привести его в порядок и им заниматься, или же выделить средства на приведение полигона в надлежащее состояние в счет будущих платежей.

Напомним, пока в регионе нет общего экотехнопарка, псковский мусор будет вывозиться в районы. Однако не во всех районах полигоны приведены в нормативное состояние, чтобы принимать мусор. В некоторых районах полигоны находятся в неудовлетворительном состоянии – мусор не пересыпается землей, нет весового контроля, коммунальные отходы не убираются с прилегающей территории. Поэтому в конце недели было проведено совещание, чтобы определить алгоритм реализации тех положений, которые прописаны в территориальной схеме обращения с отходами. В нем приняли участие главы районов, регоператор по вывозу мусора, администрация Псковской области. По итогам прошедшего совещания главам рекомендовано в течение недели проработать вопросы и сообщить свое мнение администрации области, как они собираются готовиться к реализации положения этой схемы.

Вице-губернатор Василий Осипов констатировал, что «сегодня на гдовском полигоне нельзя размещать дополнительный мусор, так как он находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо отработать технологические моменты для приема мусора».

Также сообщается, что гдовский полигон планируется использовать в течение 2-3 лет, пока не будет построен экотехнопарк. После введения в эксплуатацию экотехнопарка полигон в Гдовском, как и в других районах, будет закрыт и рекультивирован.