ЖКХ

За подводку газа до домохозяйства люди платить не должны - Путин

Владимир Путин призвал правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации российских домохозяйств и поддержал инициативу «Единой России» - подводить газ непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте нужно бесплатно, люди за это платить не должны. Об этом президент страны сообщил сегодня, 21 апреля, во время послания Федеральному Собранию.

«Вроде, вот она труба – подведена до населенного пункта, а газа в домохозяйствах нет. Правительство должно отработать все детали, сроки и финансирование с Газпромом, а также с другими копаниями, которые работают в этой сфере», - добавил он.

Путин отметил, что лично возьмет на контроль это направление.

Президент также призвал обеспечить доступ населения к надежным и чистым источникам энергии. «Это может быть электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля, сжиженного газа», - уточнил он.

Путин поручил руководителям регионов при координации правительства подготовить детальные планы действий в этом направлении и уже в следующем году приступить к их реализации.