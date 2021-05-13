ЖКХ

В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении россиян к газу

Поправки о бесплатном подключении населения к газу примут до конца весенней сессии, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Изменения уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей», — цитирует депутата РИА Новости.

Павел Завальный отметил, что авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и он сам.

«Комитет начинает работу с поправками. <...> В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате, и до конца весенней сессии он будет принят», — заверил депутат.

Как заявил Андрей Турчак, правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил правительству и региональным властям разработать четкий план газификации домохозяйств. Глава государства тогда подчеркнул, что «за подводку газа непосредственно до границы земельных участков в населенном пункте люди платить не должны».