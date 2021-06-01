ЖКХ

Порядка 56 тысяч домовладений в Псковской области бесплатно подключат к газу

Порядка 56 тысяч домовладений в Псковской области смогут подключиться к газу в ближайшее время благодаря новому закону о бесплатной газификации. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. «И это только на первом этапе», - отметил он.

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Закон о бесплатной газификации принят на сегодняшнем заседании Госдумы. «Это одно из самых знаковых решений последнего времени. Оно должно изменить жизнь сотен тысяч людей, в основном проживающих в сельской местности, сделать их быт менее трудозатратным, а жизнь более комфортной», - подчеркнул Александр Козловский и добавил, что исполнительная власть уже прорабатывают программу бесплатной газификации вплоть до 2030 года.



«Как секретарь регионального отделения "Единой России", рад и благодарен руководству партии и лично секретарю Генсовета, нашему сенатору Андрею Турчаку за эту важную для людней инициативу», - сказал Александр Козловский.