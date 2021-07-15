ЖКХ

Без «Жилища»

Дни муниципального бюджетного учреждения города Пскова «Жилище» сочтены. А значит, очень скоро многоквартирные дома и общежития, которые находятся в ее управлении, окажутся перед необходимостью искать новую «управляйку». Мы выяснили, почему муниципалитет расстается с «Жилищем», какие действия могут предпринять в непредвиденной ситуации жильцы и горят ли желанием псковские аксакалы домоуправления взять под свое крыло «брошенок»?

Все по закону

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ликвидации ГУП и МУП на товарных рынках до 2025 года. Главными аргументами для принятия такого документа стали неэффективность использования собственности муниципальными предприятиями, их негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках, необходимость покрывать убытки таких организаций из бюджетов, а также коррупционные риски.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области неоднократно поднимало вопрос о существовании в Псковской области таких структур: по данным на 2018 год, в регионе действовало 9 государственных предприятий и порядка 75 муниципальных организаций. По словам руководителя управления региональной ФАС Ольги Милонаец, перед ведомством стояла задача «убрать государственные и муниципальные предприятия с рынков, где есть бизнес». «Расчищаем для бизнеса вот эти ГУПы, МУПы, которые просто откусывают кусок пирога от бизнеса, а при этом большинство из них, как правило, неэффективны на конкурентных рынках», - говорила руководитель Управления.

Против запрета ГУПов и МУПов в ЖКХ выступала Общественная палата России. Причина проста: на сегодняшний день такие предприятия задолжали поставщикам ресурсов миллиарды рублей, что не позволяет вовремя модернизировать инфраструктуру и снижает качество коммунальных услуг для граждан. По мнению общественников, ликвидация унитарных предприятий не решила бы проблему долгов, так как муниципалитеты в любом случае ограничены в бюджетных средствах.

«Если предприятие нормально работает, то зачем все ломать и создавать дополнительные проблемы? - задавалась вопросом исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. - Попытка ввести один подход для всех регионов, причем в течение короткого периода, - это неправильно. Реформа должна заключаться в другом: модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении тарифов до экономически обоснованных».

Впрочем, планам ликвидировать псковское МУП «Жилище» не год и не два. Еще в 2012 году тогдашний глава администрации Пскова, Игорь Чередниченко заявил журналистам, что в муниципалитете недовольны работой единственной управляющей компании, которая находится в ведении администрации города и продумывают «варианты решения этой проблемы». В числе возможных - упразднение МУП с последующей дотацией домов для любой управляющей организации, которая выиграет конкурс по их содержанию.

Прошло девять лет, и вопрос о том, что делать с «Жилищем», похоже, стоит так остро, что дальнейшее промедление опасно. В любом случае, представители псковской администрации, говоря в настоящий момент о причинах ликвидации МУП, ссылаются именно на соответствующий закон и требования ФАС.

В беде не бросят

По словам заместителя главы администрации города Елены Жгут, пока сложно говорить о конкретных сроках ликвидации МУП. Все этапы прописаны в 61 статье Гражданского Кодекса. «Процедура не быстрая, - говорит Елена Николаевна. - Минимум два месяца: мы должны уведомить всех в соответствии с законом».

Казалось бы, что страшного: одной структурой меньше - жить спокойнее. На самом деле это не так. Сегодня МУП «Жилище обслуживает массу псковских домов. Некоторые находятся на постоянном управлении, например, общежития. Некоторые - во временном управлении. Это те жилые дома, которые лишились когда-то «управляйки» и на конкурсе не заинтересовали ни одну УК. В течение 11 месяцев ими занимается «Жилище», по истечении этого времени снова проводится конкурсная процедура, но чаще всего такие дома остаются на управлении МУПа. В принципе, ничего удивительного: дома эти находятся в таком состоянии, что обслуживать их себе дороже. Таких сейчас порядка 100.

Елена Жгут заверила, что после ликвидации «Жилища» ни один дом не останется без обслуживания. Все моменты будут проработаны в рамках Жилищного Кодекса. Но уже сейчас ясно, что жильцы могут пойти несколькими путями.

Можно решением Совета дома самостоятельно выбрать УК (для этого необходимо собрать не менее 50% голосов собственников). Но, как показывает опыт, таких будет немного: право выбора «управляйки» было у жильцов и раньше, но воспользоваться им никто не захотел.

«Если жители занимают активную позицию в отношении своего дома и хотят каких-то изменений, им стоит задуматься о таком пути, - подчеркивает Елена Жгут. - Вы же понимаете, что временное обслуживание - это минимальный перечень работ. По сути, дом просто поддерживается в минимально приемлемом для проживания виде. А если жители выберут УК, они могут сами инициировать повышение платы за содержание жилья, и на эти деньги потребовать у управляющей компании выполнить дополнительные виды работ, которые не входят в минимальный перечень».

Если жители не могут (читай «не хотят») заниматься вопросами коммунального житья-бытья, право управления их домом будет предложено всем псковским «управляйкам» на конкурсной основе. Часто на такие «торги» не заявляется ни одного участника - тогда конкурс признается несостоявшимся. После ликвидации МУП не заинтересовавшие никого дома будут распределяться по компаниям, которые значатся в спецреестре, утвержденном Постановлением администрации города Пскова. Елена Жгут рассказала, что включенные в реестр УК не могут отказаться от временного управления тем или иным домом. Разве что напишут заявление о выходе из реестра. Но в таком случае дома будут перераспределены по другим «управляйкам» из реестра.

В минус

По идее, войти в спецреестр, о котором говорит Елена Жгут, может любая управляйка - достаточно заявления. Однако особого желания включиться в заветный список администрации у псковских компаний мы не заметили. Как и стремления взять дома-потеряшки под свое сильное крыло.

Директор «УК ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов объясняет: на управлении у «Жилища» - самые проблемные дома с точки зрения и «ушатанного» конструктива, и «сложного контингента» жителей. В особенности это касается псковских общежитий. «Брать эти дома по общегородским ценам смысла нет», - категоричен глава «управляйки». По мнению Андрея Тарасова, прежде чем передавать их кому бы то ни было, надо для начала привести их в нормальное состояние, хотя бы сделать капремонт.

Вот, например, жильцы общаги на Поземского, 126 «подсуетились»: в прошлом году совместно с администрацией и главой МБУ «Жилище» Виктором Лукиным нашли решение вопроса водоснабжения дома горячей водой. В этом году им не только кровлю отремонтируют, но и заменят трубы горячего водоснабжения. Такой дом успешная «управляйка», возможно, и взяла бы. А вот общежитие на Красноармейской, 26 - заведомо головная боль. Если в новых домах компании сталкиваются со случаями вандализма, то здесь это - стиль жизни. При всем желании обслуживать его нормально не получится. Риторический вопрос: зачем домоуправлению портить себе репутацию и копить штрафы из-за такой «черной овцы»?

Дмитрий Гусаков, руководитель ООО «Микрорайон №2+», согласен с коллегой. Он отмечает, что некоторые многоквартирные дома могут вызвать интерес у «управляек» - скорее всего, те, по которым конкурсы были признаны несостоявшимися. А с общежитиями не миновать проблем. «Там должным образом не налажена система учета потребления ресурсов, - поясняет глава управляющей компании. - Во многих общежитиях нет индивидуальных приборов учета электроэнергии, там до сих пор стоят электроплиты. Не налажена система учета воды, а норматив, принятый на территории Псковской области, никоим образом не покрывает расходы, которые дома потребляют в реальности. В основной массе эти дома повиснут в воздухе. Муниципалитету придется думать, как их обслуживать».

С точки зрения Дмитрия Гусакова, картина была бы иной, если бы повышенные расходы на убыточные дома компенсировались из бюджета: пусть не постоянно, пусть частично, но хоть как-то. Другой способ заинтересовать управляйки в наследии МБУ «Жилище» - пересмотреть для них тарифы или нормативы. «Ситуация непростая. Надо все просчитывать, - подчеркивает наш собеседник. - Если дом собирает 100 тысяч, а затраты на него 150 тысяч в месяц, где взять недостающие средства? Остается копить долги и проигрывать тем же ресурсникам суды в наше итак непростое время. Кто в эту кабалу сам себя будет запихивать, я пока не представляю».

Жалобами на работу МБУ «Жилище», точнее, на его «бездействие», «отсутствие реакции» и «невыполнение взятых на себя обязанностей» переполнены самые сайты, включая портал губернатор60.рф. Изменение системы, работавшей долгое время, всегда влечет за собой сложности и конфликты. С другой стороны, зачастую такая ломка просто необходима. Может, ликвидация «Жилища» - как раз такой случай?

Елена Никитина