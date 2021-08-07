ЖКХ

Капремонт в домах Локнянского района завершили с опережением сроков

Капитальный ремонт систем электроснабжения в двух многоквартирных домах в Локнянском районе завершили с опережением сроков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

На территории Псковской области продолжается реализация краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2021 год. Подрядная организация - ООО «С-ТРОЙКА» - в рамках исполнения договора провела капремонт систем электроснабжения в двух многоквартирных домах в Локнянском районе по адресам: деревня Миритиницы, улица Центральная, 3 и деревня Прискуха, улица Ловатская, 2А.

Рабочие произвели работы по замене вводно-распределительного устройства, щита учета и общедомового прибора учета электроэнергии, а также выполнены работы по замене электропроводки. В местах общего пользования, в том числе над входными подъездными дверьми, установили новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещенности.

Замечаний к выполненным работам со стороны приемочной комиссии не возникло. Завершенные работы приняли в полном объеме.

Краткосрочный план на 2021 год в Локнянском районе выполнен на 100%, отметили в ФКР