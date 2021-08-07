ЖКХ

В 2022 году в Пскове капитально отремонтируют 25 домов

Капитальный ремонт 25-ти домов планируют провести в Пскове в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Согласно постановлению администрации города Пскова, в следующем году проведут капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Пскова, собственники которых не приняли решение о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора.

С полным перечнем домов и работ, которые в них проведут, можно ознакомиться здесь.