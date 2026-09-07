Десятки домов отключат от водоснабжения в Великих Луках 8 сентября

Временное отключение водоснабжения у некоторых абонентов произойдет в городе Великие Луки завтра, 8 сентября, с 09:00 из-за ремонта водопровода, сообщила администрация города.
Ремонтные работы пройдут на водопроводе на улице Родителева, дом 24.
Отключение водоснабжения ожидается по следующим адресам:
- улица Халтурина, дома 17, 18, 24;
- улица Родителева, дома 56, 53, 62, 54, 60, 44, 47, 45, 42, 43, 40, 38/13, 36/10, 37, 35, 33, 31, 30, 28, 29, 26, 24, 22, 25/12, 26, 21, 19, 18, 17/23, 16, 15/30, 13, 7, 1а;
- тупик Новостроевский, дом 3;
- улица М. Кузьмина, дома 46, 48, 50;
- проезд Сенчинский, дома 20, 17, 16, 15, 11, 10, 8;
- улица 9 Января, дом 35;
- проезд Ориглодово, дом 2;
- улица Радищева, дома 14, 15, 12, 17, 20, 19, 22, 21, 24, 24а, 26/37;
- проезд Радищева, дома 41а, 43, 14, 16, 29, 23;
- проезд Артиллеристов, дома 40, 40а, 38а, 34, 33, 32, 31, 30;
- улица Липецкая, дома 18, 20;
- улица Сотово, дома 17;
- проезд Механический, дом 4.
Также не будут работать водоразборные колонки, которые находятся по адресам: проезд Артиллеристов - улица Родителева; улица Родителева, 26.