«Не вылететь в трубу»: псковичи рассказали, сколько платят за коммунальные услуги

Почти 10% семейного бюджета псковичей уходит на оплату коммуналки – такие данные приводит РИА Новости по итогам 2025 года. Аналитики оценили, какую долю расходов среднестатистической семьи в разных регионах России составляют свет, вода, тепло и топливо для освещения и отопления. Но средняя цифра в рейтинге не всегда отражает то, насколько тяжело конкретным людям оплачивать коммунальные услуги. Мы решили спросить у псковичей, сколько они отдают за ЖКУ каждый месяц и считают ли эти расходы существенными.

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Коммунальные услуги остаются заметной статьей расходов в бюджете псковских семей. В среднем на их оплату они ежемесячно тратят 4 787,7 рубля – 9,9% всех потребительских затрат. За год эта доля снизилась на символические 0,1 процентного пункта. Для сравнения, в среднем по России коммунальный чек оказался заметно выше – 6 713 рублей, хотя его доля в потребительских расходах составила 9,3%. В федеральном рейтинге трат на ЖКУ наш регион сейчас занимает 56-е место, а в прошлом году занимал 60-е.

При этом снижение доли расходов на ЖКУ не означает, что сами услуги стали дешевле. По данным Росстата, средняя заработная плата жителей Псковской области по итогам 2025 года составила 63 454 рубля. А расходы на жилищно-коммунальные услуги продолжают расти. В первом полугодии 2026 года коммунальные услуги подорожали на 1,42%, жилищные – на 6,97%. В частности, стоимость оплаты жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов увеличилась на 5,06%, а взносов на капитальный ремонт – на целых 12%.

Чтобы понять, насколько ощутимы коммунальные платежи для самих псковичей, мы запустили опрос на сайте ПЛН. Чаще всего читатели отвечали, что на коммуналку они выделяют 10–15% семейного бюджета, и из-за этого его приходится планировать, особенно в зимние месяцы, – такой вариант выбрали 38,29% участников. Еще 29,71% назвали сумму заметной, но терпимой, уложив ее в 5–10% от всех расходов. Для 21,14% коммунальные платежи стали уже очень тяжелой нагрузкой и составили 15–25% – им приходится сокращать другие траты. А 6,29% признались, что на ЖКУ уходит больше четверти бюджета. Лишь 3,43% участников почти не замечают этих трат, а 0,57% получают государственную субсидию на оплату ЖКУ.

Но за средними цифрами всегда стоят конкретные семьи и конкретные счета. Мы поговорили с псковичами и узнали, сколько они платят за ЖКУ и приходится ли им подстраивать семейный бюджет под коммунальные платежи.

Так, Ирина Иванова [большая часть имен изменена по просьбе спикеров – прим. ред.] признается, что «не очень заморачивается» из-за коммуналки и принимает ее как «неизбежное зло». «"Много-немного" – какая разница, все равно платить. Субсидия нам не светит, так как мы не малоимущие в глазах государства. Кстати, лет 20 назад (когда я была в декрете) удалось вписаться в "лимит малоимущности", и целых полгода мы получали субсидии на оплату коммуналки. И это было реальное подспорье. Сейчас я просто оплачиваю все счета в начале месяца и забываю до следующего. Честно говоря, даже не считала, сколько это процентов от семейного бюджета. Сумма ощутимая, но не критичная. На еду мы тратим гораздо больше», – отмечает она. При этом женщина все равно старается сэкономить: оплачивает коммуналку картами с кешбэком за ЖКХ и платит на сайтах ресурсоснабжающих организаций – так выгоднее и без комиссий.

Псковичка Наталья рассказала, что с учетом двух квартир коммунальные платежи занимают примерно 5% ее семейного бюджета. «В целом по деньгам сейчас посильно ее платить, но каждый раз грустно, что приличную сумму приходится отдавать за эти услуги. Особенно за капитальный ремонт, который неизвестно когда случится, и содержание дома, где, чтобы что-то подправили, приходится написывать письма и собирать подписи», – сетует она.

А вот Екатерине Петровой приходится гораздо сложнее. Девушка живет одна, поэтому ее бюджет складывается исключительно из собственной зарплаты и помощи родственников. По ее словам, он составляет от 36 до 70 тысяч рублей в месяц, чаще всего – в районе 45 тысяч рублей.

«Летом я плачу около 4 тысяч рублей, в отопительный сезон сумма значительно больше. В прошлом году сумма услуг за ЖКУ за январь или февраль составила 7,5 тысяч рублей. Соответственно, летом я плачу за ЖКУ примерно 10% от всего бюджета (если считать среднее в 45 тысяч рублей), а в отопительный сезон от 15 до 20%. Это очень сильно бьет, особенно зимой, потому что 3,5 тысячи рублей только за отопление выглядит как что-то нереальное. Фактически половина от всей суммы оплаты за месяц. Летом еще терпимо, хоть и ощутимо. Квитанции за отопление оплачиваю не полностью, по мере возможности, соответственно, копится задолженность и пени, которые потом тоже постепенно закрываются. Также ощутимо подорожали квитанции за капитальный ремонт и содержание труб. Газ, электричество, холодная вода адекватны. Также есть квитанция с услугами домоуправления, которая тоже прилично подорожала за год, и я до сих пор не понимаю, какие такие услуги я оплачиваю ежемесячно в размере почти 700 рублей. В целом есть вопросы как к ценообразованию, так и к самим услугам. Но общая сумма всех квитанций вызывает только боль, негатив и попытки придумать, как каждый месяц "не вылетать в трубу"», – сокрушается псковичка.

С ней согласна и Валентина Лаврентьева. Она считает, что коммунальные платежи становятся все более ощутимой нагрузкой и требуют заранее продумывать расходы. «Зимой оплата ЖКХ очень чувствительна из-за отопления. До 12% от семейного бюджета уходит. Прошлой зимой по пять и даже по семь тысяч одно только отопление съедает. Из-за этого приходится как-то изворачиваться. Например, я круглый год закладываю на коммуналку одну и ту же сумму. Летом без отопления образуется небольшая экономия, которой хватает, чтобы несколько холодных месяцев эту сумму не увеличивать. Сейчас еще с содроганием ждем очередного подорожания с октября. Обычному человеку с обычной зарплатой все сложнее оплачивать услуги ЖКХ. И лично у меня это вызывает недоумение. Для нас тарифы высокие (и не надо говорить про загнивающий Запад и тамошние цены, мы-то все на свою зарплату перекладываем). Львиная их доля складывается из энергии. Как это возможно в энергетической сверхдержаве? Загадка», – недоумевает женщина.

А для пенсионерки Анны Игнатьевой коммунальные платежи — это уже не просто заметная статья расходов, а сумма, которая серьезно влияет на весь семейный бюджет.

«Пенсия мужа 27 тысяч рублей. Моя – 17 тысяч. Итого 44 тысячи. Максимальная сумма выплат по квитанциям, оплаты телефона, интернета, кабельного телевидения у нас была 13 тысяч. Это в отопительный сезон. Получается чуть меньше одной трети в процентах. Конечно, это бьет по бюджету. Приходится постоянно все просчитывать, во многом экономить, ведь оставшаяся сумма – 31 тысяча на месяц. Это и на питание для двух человек, и на лекарства – муж болеет много лет. Траты в месяц на лекарства – от 20 до 30 тысяч. И если бы не сын, его помощь, вообще не знаю, как бы жили. А ведь еще и постоянно требуется что-то из одежды, какие-то поломки происходят, ремонты, замены», – признается псковичка.

Истории жителей города показывают, что одна и та же квитанция может по-разному ощущаться в семейном бюджете. Для кого-то коммунальные платежи остаются неприятной, но посильной статьей расходов, а для кого-то становятся причиной постоянной экономии и необходимости заранее рассчитывать свои траты. В итоге за средней цифрой в 9,9% стоят совершенно разные семейные обстоятельства – и для некоторых псковичей коммунальные платежи уже сегодня становятся серьезным испытанием.

Елизавета Левадная