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Большинство респондентов ПЛН планирует бюджет для оплаты ЖКУ

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39% респондентов Псковской Ленты Новостей приходится планировать бюджет для оплаты коммунальных услуг, особенно зимой. Доля расходов на оплату ЖКУ у них составляет примерно 10-15%. В опросе приняли участие 218 человек. 

Для 25.7% участников опроса сумма на оплату коммуналки заметная, но терпимая (5-10%). Урезать другие расходы для оплаты квитков приходится 20,6% проголосовавших – для них нагрузка на бюджет является существенной и отнимает 15-25% доходов. Больше четверти бюджета (>25%) коммуналка съедает у 9.2% респондентов. 

До 5% семейных расходов на оплату коммунальных услуг уходит лишь у 4.5% участников опроса. А у 0.5% проголосовавших имеется субсидия от государства на оплату ЖКУ.

Безразличие к ситуации выразили 0.5% респондентов. 

Результаты опроса демонстрируют – для большинства псковичей оплата коммунальных услуг превратилась в одну из затратных статей, серьезно сокращающую семейные бюджеты.

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