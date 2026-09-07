Большинство респондентов ПЛН планирует бюджет для оплаты ЖКУ

39% респондентов Псковской Ленты Новостей приходится планировать бюджет для оплаты коммунальных услуг, особенно зимой. Доля расходов на оплату ЖКУ у них составляет примерно 10-15%. В опросе приняли участие 218 человек.

Для 25.7% участников опроса сумма на оплату коммуналки заметная, но терпимая (5-10%). Урезать другие расходы для оплаты квитков приходится 20,6% проголосовавших – для них нагрузка на бюджет является существенной и отнимает 15-25% доходов. Больше четверти бюджета (>25%) коммуналка съедает у 9.2% респондентов.

До 5% семейных расходов на оплату коммунальных услуг уходит лишь у 4.5% участников опроса. А у 0.5% проголосовавших имеется субсидия от государства на оплату ЖКУ.

Безразличие к ситуации выразили 0.5% респондентов.

Результаты опроса демонстрируют – для большинства псковичей оплата коммунальных услуг превратилась в одну из затратных статей, серьезно сокращающую семейные бюджеты.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?