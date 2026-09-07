ЛДПР взяла на контроль ситуацию с домом псковичей, оставшихся без «управляйки» и с дырами в крыше

Дом №26 на улице Пригородной в Пскове находится в критическом состоянии. Управляющей компании здесь нет, поэтому некому помочь жильцам решить проблему с протекающей крышей. Об этом сообщает координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков «ВКонтакте». По его мнению, таких ситуаций можно было бы избежать, передав сферу ЖКХ под контроль государства.
Видео: Антон Минаков / «ВКонтакте»
По словам депутата, он лично осмотрел все повреждения и пообщался с жильцами. Оставлять людей в таких условиях недопустимо.
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
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