ЛДПР взяла на контроль ситуацию с домом псковичей, оставшихся без «управляйки» и с дырами в крыше

Дом №26 на улице Пригородной в Пскове находится в критическом состоянии. Управляющей компании здесь нет, поэтому некому помочь жильцам решить проблему с протекающей крышей. Об этом сообщает координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Законодательного Собрания Псковской области Антон Минаков «ВКонтакте». По его мнению, таких ситуаций можно было бы избежать, передав сферу ЖКХ под контроль государства.

Видео: Антон Минаков / «ВКонтакте»

«У здания нет управляющей компании, реакция ответственных служб — нулевая. На жалобу о текущей крыше люди получили официальный ответ, который не поддается никакой логике: проблему "решили", просто подставив ведро под течь. ЛДПР давно и последовательно выступает за то, чтобы сфера ЖКХ находилась под контролем государства. Будь это так — подобного хаоса и таких разрушающихся домов было бы меньше», - пишет Антон Минаков.

По словам депутата, он лично осмотрел все повреждения и пообщался с жильцами. Оставлять людей в таких условиях недопустимо.

«В ближайшее время нами будут составлены и направлены официальные депутатские запросы в адрес администрации города и Фонда капитального ремонта. В рамках проекта ЛДПР «За что мы платим?» будем совместными усилиями добиваться решения этой проблемы и наводить порядок!» - заключил Антон Минаков.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».