Губернатор отметил работу сотрудников псковского «Горводоканала»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с сотрудниками муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» 20 августа. Глава региона отметил работу шести специалистов по оперативному устранению аварийной ситуации на очистных сооружениях водопровода в период проведения ремонтных работ в июле, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Глава региона пообщался с сотрудниками «Горводаканала», поинтересовался, есть ли в настоящее время на предприятии трудности, требующие дополнительного внимания. Работники заверили, что деятельность организации осуществляется в плановом режиме.
Директор муниципального предприятия Константин Болотин проинформировал о постоянном мониторинге ситуации с сетями.
«Городские водопроводные сети достаточно старые. Внимание к ним требуется большое, поэтому мы ищем дополнительные возможности для их модернизации», — отметил глава региона. Так, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделил 5 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации строительства станции смягчения воды. Работа активно ведется. Также с Фондом ЖКХ имеется предварительная договоренность о выделении региону порядка 150 млн рублей на реализацию проекта, сообщил Михаил Ведерников.
Напомним, 17 июля текущего года в Пскове была полностью прекращена подача воды для проведения ремонтных работ на сетях водопровода. Сотрудники предприятия принимали активное участие в устранении возникшей аварийной ситуации на водопроводных сетях в ночное время и выполнили технологически сложные работы в максимально сжатое время. За добросовестный труд работники, принимавшие участие в устранении аварийной ситуации, были дополнительно премированы руководством муниципального предприятия.
Добавим, сегодня «Горводоканал» отмечает 87 лет со дня образования.