ЖКХ

Губернатор отметил работу сотрудников псковского «Горводоканала»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с сотрудниками муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» 20 августа. Глава региона отметил работу шести специалистов по оперативному устранению аварийной ситуации на очистных сооружениях водопровода в период проведения ремонтных работ в июле, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Именно благодаря вашим действиям было оперативно восстановлено водоснабжение в квартирах псковичей. Если бы вы к работе относились по-другому, устранение неполадки заняло бы гораздо большее время», — отметил губернатор и поблагодарил специалистов за ответственное отношение к своим профессиональным обязанностям. Он также выразил надежду, что впредь отключения водоснабжения в городе будут только плановые и короткие.

Глава региона пообщался с сотрудниками «Горводаканала», поинтересовался, есть ли в настоящее время на предприятии трудности, требующие дополнительного внимания. Работники заверили, что деятельность организации осуществляется в плановом режиме.

Директор муниципального предприятия Константин Болотин проинформировал о постоянном мониторинге ситуации с сетями.

«Мы стараемся поддерживать их в хорошем состоянии, насколько это возможно. Наполняем инвестиционную программу. Администрация области оказывает предприятию необходимое содействие», — отметил он и обратил внимание, что основные силы организации сейчас брошены на строительство подземного водозабора.

«Городские водопроводные сети достаточно старые. Внимание к ним требуется большое, поэтому мы ищем дополнительные возможности для их модернизации», — отметил глава региона. Так, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделил 5 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации строительства станции смягчения воды. Работа активно ведется. Также с Фондом ЖКХ имеется предварительная договоренность о выделении региону порядка 150 млн рублей на реализацию проекта, сообщил Михаил Ведерников.

Напомним, 17 июля текущего года в Пскове была полностью прекращена подача воды для проведения ремонтных работ на сетях водопровода. Сотрудники предприятия принимали активное участие в устранении возникшей аварийной ситуации на водопроводных сетях в ночное время и выполнили технологически сложные работы в максимально сжатое время. За добросовестный труд работники, принимавшие участие в устранении аварийной ситуации, были дополнительно премированы руководством муниципального предприятия.

Добавим, сегодня «Горводоканал» отмечает 87 лет со дня образования.