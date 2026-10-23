 
ЖКХ

Псковский округ получил паспорт готовности к новому отопительному сезону

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Псковский муниципальный округ получил паспорт готовности к новому отопительному сезону. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Это важный документ, за которым стоит большая работа, кропотливый труд многих людей, на протяжении всего лета и осени готовивших нашу инфраструктуру к холодам», - подчеркнула Наталья Федорова.

Работа проделана масштабная, отметила глава и пояснила, что в многоквартирных домах провели промывку и опрессовку систем отопления, получили паспорта готовности. Подготовили индивидуальные тепловые пункты, проверили котельные и тепловые сети. С поставщиками заключены договоры на топливо, поставки идут по графику.

«Всё это — результат слаженной работы коммунальных служб, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, профильных отделов администрации, МУП «Колхоз им. Залита». Благодарю всех, кто был задействован в этой работе, Правительство региона – за оказанную помощь и дополнительное финансирование. Мы понимаем, что отопительный сезон — это всегда время повышенного внимания, и даже с полученным паспортом продолжаем держать руку на пульсе. Пусть сезон будет максимально безаварийным!» - заключила Наталья Федорова. 
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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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