Псковский округ получил паспорт готовности к новому отопительному сезону

Псковский муниципальный округ получил паспорт готовности к новому отопительному сезону. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
«Это важный документ, за которым стоит большая работа, кропотливый труд многих людей, на протяжении всего лета и осени готовивших нашу инфраструктуру к холодам», - подчеркнула Наталья Федорова.
Работа проделана масштабная, отметила глава и пояснила, что в многоквартирных домах провели промывку и опрессовку систем отопления, получили паспорта готовности. Подготовили индивидуальные тепловые пункты, проверили котельные и тепловые сети. С поставщиками заключены договоры на топливо, поставки идут по графику.
«Всё это — результат слаженной работы коммунальных служб, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, профильных отделов администрации, МУП «Колхоз им. Залита». Благодарю всех, кто был задействован в этой работе, Правительство региона – за оказанную помощь и дополнительное финансирование. Мы понимаем, что отопительный сезон — это всегда время повышенного внимания, и даже с полученным паспортом продолжаем держать руку на пульсе. Пусть сезон будет максимально безаварийным!» - заключила Наталья Федорова.