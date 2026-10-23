Псковский округ получил паспорт готовности к новому отопительному сезону

Псковский муниципальный округ получил паспорт готовности к новому отопительному сезону. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Это важный документ, за которым стоит большая работа, кропотливый труд многих людей, на протяжении всего лета и осени готовивших нашу инфраструктуру к холодам», - подчеркнула Наталья Федорова.

Работа проделана масштабная, отметила глава и пояснила, что в многоквартирных домах провели промывку и опрессовку систем отопления, получили паспорта готовности. Подготовили индивидуальные тепловые пункты, проверили котельные и тепловые сети. С поставщиками заключены договоры на топливо, поставки идут по графику.