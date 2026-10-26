«Экогрупп» установил новые контейнеры для ТКО в Новоржевском округе

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами установил новые общественные контейнерные площадки в Новоржевском муниципальном округе и отменил мешковой сбор ТКО, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».

По четыре контейнера объемом 1,1 кубического метра разместили в деревне Запятково, и по два контейнера такого же объёма в деревне Мешток у дома №5 и у дома №36.

Регоператор вывозит отходы во 2-й и 4-й вторник каждого месяца. С актуальным графиком жители могут ознакомиться на сайте компании в разделе «Графики вывоза».

Ранее в округе применяли мешковой сбор, но теперь компания полностью перешла на контейнерный формат.