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«Экогрупп» установил новые контейнеры для ТКО в Новоржевском округе

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами установил новые общественные контейнерные площадки в Новоржевском муниципальном округе и отменил мешковой сбор ТКО, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».

По четыре контейнера объемом 1,1 кубического метра разместили в деревне Запятково, и по два контейнера такого же объёма в деревне Мешток у дома №5 и у дома №36.

Регоператор вывозит отходы во 2-й и 4-й вторник каждого месяца. С актуальным графиком жители могут ознакомиться на сайте компании в разделе «Графики вывоза». 

Ранее в округе применяли мешковой сбор, но теперь компания полностью перешла на контейнерный формат.

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