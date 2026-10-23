Публичные слушания по поводу строительства мусороперегрузочной станции в Псковском округе проводить не планируется

Мусороперегрузочная станция, которую планируют построить на территории бывшего асфальтового завода вблизи псковской деревни Ветошка, не является объектом капитального строительства. В связи с этим проведение экологической экспертизы и публичных слушаний перед строительством не требуется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева в ответ на запрос.

«Ввиду того, что в данном случае МПС не является объектом капитального строительства, разработка проектной документации не требуется, так же как и проведение инженерных изысканий», - заявила Ксения Григорьева, отвечая на вопрос о том, прошел ли проект экологическую экспертизу.

Министр пояснила, что в соответствии с пп. 3 п.1 ст.1 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», такой экспертизе подлежат проекты по строительству объектов утилизации, обработки и размещения отходов. Такие виды деятельности на МПС запрещены.

Открытое обсуждение строительства объекта с жителями ряда близлежащих населенных пунктов также не запланировано: