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Публичные слушания по поводу строительства мусороперегрузочной станции в Псковском округе проводить не планируется

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Мусороперегрузочная станция, которую планируют построить на территории бывшего асфальтового завода вблизи псковской деревни Ветошка, не является объектом капитального строительства. В связи с этим проведение экологической экспертизы и публичных слушаний перед строительством не требуется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева в ответ на запрос. 

«Ввиду того, что в данном случае МПС не является объектом капитального строительства, разработка проектной документации не требуется, так же как и проведение инженерных изысканий», - заявила Ксения Григорьева, отвечая на вопрос о том, прошел ли проект экологическую экспертизу. 

Министр пояснила, что в соответствии с пп. 3 п.1 ст.1 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», такой экспертизе подлежат проекты по строительству объектов утилизации, обработки и размещения отходов. Такие виды деятельности на МПС запрещены.  

Открытое обсуждение строительства объекта с жителями ряда близлежащих населенных пунктов также не запланировано:

«Строительство МПС не подлежит проведению публичных слушаний, поскольку, как уже отмечалось, оценка воздействия на окружающую среду требуется только для объектов государственной экологической экспертизы, а МПС к таковым не относится», - заключила Ксения Григорьева. 
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Григорьева Ксения Эдуардовна

Григорьева Ксения Эдуардовна

Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

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