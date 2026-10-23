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Две крыши капитально отремонтировали в стругокрасненской деревне Марьино

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Две крыши и фасад домов 3А и 14 на улице Центральной в деревне Марьино Стругокрасненского муниципального округа отремонтировали в рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2026 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капремонта Псковской области.

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

На крышах домов заменили старое покрытие. Деревянные элементы стропильной системы обработали огнебиозащитным составом. Чердачное перекрытие утеплили, проложили чердачные ходы и прочистили вентиляционные каналы.

Затем установили новое покрытие из оцинкованного профилированного листа с полимерным слоем. Смонтировали элементы безопасности и водосточную систему. Также отремонтировали вентиляционные трубы и каналы, установили слуховые окна, колпаки и решетки.

При ремонте фасада дома №14 обновили штукатурку стен, обшили балконные ограждения профилированным листом, установили новые пластиковые окна в местах общего пользования, сделали новую отмостку, а также отремонтировали подъездные козырьки.

 

Как отметили в фонде, капитальный ремонт крыш относится к сложным видам работ из-за зависимости от погодных условий.

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