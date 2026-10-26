С 26 октября АО «Псковэнергосбыт» переходит в новый единый личный кабинет «ДомРесурс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, это современный круглосуточный сервис, который упрощает процесс взаимодействия с поставщиками ЖКУ. Главное удобство приложения – возможность управлять счетами в Пскове и Псковской области из одного аккаунта.

Что станет проще

Разобраться в начислениях. По каждому адресу доступна детальная информация: услуги, тарифы, объёмы потребления и формулы расчёта.

Оплатить счета. Возможность раздельной оплаты услуг обращения с ТКО и электроснабжения без комиссии. Вверху на главном экране выберите поставщика: АО «Псковэнергосбыт». Чек об оплате придёт на электронную почту.

Передать показания и увидеть статус прибора учёта. «ДомРесурс» примет показания по электроэнергии и покажет сроки окончания приёма показаний. Данные по каждому счётчику и сроки поверки отображаются в разделе «Показания» - «Передать показания».

Найти нужный документ. В разделе «История» - «Счета» хранятся платёжные документы. При необходимости, их можно скачать.

В разделе «История» - «Платежи» можно увидеть суммы и даты платежей.

Проконсультироваться. Автоматический помощник в чате отвечает круглосуточно, а к сложному вопросу подключается специалист.

Как зарегистрироваться

Скачайте приложение «ДомРесурс» в RuStore, App Store или Google Play

Или перейдите по ссылке domres.ru.

Для регистрации понадобятся номер лицевого счёта и сумма к оплате из квитанции «Псковэнергосбыта» или счёта за электроэнергию за последние три месяца.

Если квитанции под рукой нет, можно указать номер прибора учёта.

Укажите номер телефона и пройдите регистрацию, следуя рекомендациям.

Если вы уже пользовались личным кабинетом «Псковэнергосбыта», достаточно восстановить пароль при входе в приложение. Данные из прежнего личного кабинета клиента автоматически сохранятся в «ДомРесурсе».

Проконсультироваться по регистрации в «ДомРесурсе» можно по телефону: 8 (8112) 60-60-00 пн-чт с 8:00 до 17:00, пт с 08:00 до 16:00.

У потребителей, получающих платёжный документ на оплату только услуг электроснабжения, начиная с квитанции за услуги, оказанные в октябре, изменится номер лицевого счёта. Получить информацию о новом номере лицевого счёта вы можете в квитанциях за октябрь, а также по телефону контактного центра АО «Псковэнергосбыта», назвав адрес.

Если у вас подключён автоплатёж, не забудьте скорректировать его. Внесите новый номер лицевого счёта, указанный в квитанции за услуги, оказанные в октябре.

Доступ в прежние личные кабинеты с 26 октября заблокирован.