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Новоржевский округ получил паспорт готовности к отопительному сезону

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Новоржевский муниципальный округ получил паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Путь к этому документу в этом году был особенно непростым. Мы столкнулись с целым рядом вызовов. Принимая имущество от банкротного предприятия и начиная совсем с нуля, понимали, что риски огромные — от сжатых сроков до сложных технических задач. Но мы справились!» — написала Любовь Трифонова.

Она отметила, что получить паспорт готовности удалось благодаря совместной работе специалистов администрации округа и МУП «Новоржевресурс» при поддержке правительства региона.

«Это результат сложнейшей работы при поддержке Правительства региона. Спасибо всем за терпение во время проведения необходимых работ, за сигналы и конструктивную обратную связь. Мы делали это для наших жителей и ради них», — подчеркнула руководитель муниципалитета.

При этом получение документа, по её словам, не означает завершения работы. Впереди — весь отопительный сезон, и главная задача заключается в том, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение зимой.

«Понимаю, что главная задача сейчас — не сбавлять обороты. Это не финишная черта, а старт ответственной работы на всю зиму. Наша команда приложит все усилия, чтобы отопительный сезон прошёл стабильно и без сбоев. Работаем дальше!» — заключила глава округа.

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