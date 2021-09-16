ЖКХ

Ход капремонта домов проверили в Пушкиногорском и Бежаницком районах

Региональный оператор проконтролировал ход и качество работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах Пушкиногорского и Бежаницкого районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капремонта.

В Пушкинских Горах регоператор осмотрел три многоквартирных дома. Так, в доме №1 по улице Молодых Патриотов завершаются работы по капитальному ремонту крыши, однако в ходе осмотра регоператор выявил существенные недостатки. В частности, устройство пароизоляции строители выполнили с нарушением технологии, вследствие чего на утеплителе образуется конденсат.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Кроме того, имеются просветы в гидроветрозащитной пленке, а устройство узлов примыкания стропильной системы выполнено некачественно. Подрядчику необходимо устранить все недостатки в течение недели, а также устроить мостки для обеспечения доступа к печным и вентиляционным трубам. Помимо этого, руководитель Фонда Сергей Шарлаев поручил вывезти строительный мусор с объекта.

В доме №6 по улице Лермонтова ведутся работы по капитальному ремонту фундамента. Они уже выполнены на 40%. Строители провели подготовительные мероприятия и частично залили обойму. На объекте регоператор обсудил с подрядчиком сроки и этапы проведения работ.

Кроме того, в доме №6А по улице Южной строители завершили капремонт фундамента и системы водоотведения. Руководство фонда капремонта выявило на объекте замечания в части отделки цоколя и устройства выгребных ям в подвальных помещениях. Подрядчик устранит недостатки в ближайшее время.

Далее руководители регионального оператора осмотрели четыре многоквартирных дома в поселке Бежаницы. Первым объектом стал дом №9 по улице Советской. Здесь на 90% выполнены работы по капитальному ремонту крыши. Строители сделали наплавляемую кровлю, установили колпаки на вентиляционных трубах, а также устроили парапеты. Подрядчику осталось выполнить работы на козырьке над входом в подъезд, на балконах верхнего этажа и в кабине выхода на крышу.

Кроме того, в доме по улице Дружбы, 7а на завершающей стадии находится капитальный ремонт фасада. Сергей Шарлаев обсудил с подрядчиком качество выполненных работ.

На улице Дружбы, 5Б строители на 80% выполнили ремонт крыши. Завершено устройство нижнего слоя наплавляемого кровельного покрытия. Подрядчик заканчивает работы по укладке верхнего слоя. Руководитель регоператора поручил ускорить завершение работ.

Последним объектом стал дом №14 по улице Дружбы. В ближайшее время строители проведут здесь капремонт крыши. Руководство Фонда обсудило с подрядчиком сроки и этапы проведения работ, а также недопустимость протечек при их выполнении.



По итогам рабочего выезда подрядные организации обязаны исправить все выявленные замечания и выполнить работы в установленные сроки, заключили в региональном Фонде капремонта.