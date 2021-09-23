ЖКХ

«Потолок обвалился на кровать»: капремонт крыши обернулся для островичей потопом

Жильцы дома на улице Меркурьева, 26 в городе Острове пострадали от недобросовестного подрядчика. Во время капитального ремонта кровли затопило семь квартир.

У жильцов текло с потолка так, как будто над ними и вовсе не было кровли. Подрядчик, компания «КР-строй», так и не закончил ремонт. Рабочие ушли с объекта, бросив строительные материалы, и даже не позаботились защитить уже вскрытую крышу от дождя, сообщает ГТРК «Псков».

«Пострадали личные вещи, то есть кровать, шкаф, ковровое покрытие, пол, стены. Стены пострадали в коридоре, на кухне, потом в одной комнате, в зале, в той, где мы живем, где у нас стоит кровать. В общем, потолок обвалился, все это на кровать. Все залило там», - рассказала горожанка Анна Долговых.

Причина потопа - капитальный ремонт кровли. Пострадавшие жители обратились к подрядчику. Директор компании признал свою вину, пообещал возместить ущерб, но только с тех пор не выходит на связь.

Рабочие на объекте не появлялись почти месяц. Кровля заменена только над одним подъездом, и то не полностью.

Еще один жилец Виктор Шепелев, увидев разводы на стене в своей квартире, обратился в Фонд капитального ремонта. В ответ он получил письмо, в котором говорилось, что, согласно договору, все претензии нужно предъявлять подрядчику и договариваться с «КР-строй» о возмещении ущерба, в том числе через суд. При этом в настоящее время указанная компания уже внесена в реестр недобросовестных. Договор с ней расторгнут.

«Будут выставлены все штрафные санкции, которые предусмотрены по договору. В настоящее время уже объявлены повторные конкурсные процедуры. И, соответственно, на объект выйдет новый подрядчик. Конкурс завершится в конце сентября. С победителем выйдем максимально быстро на диалог», - прокомментировал директор Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев.

Недобросовестный подрядчик собирался отремонтировать еще 20 домов в разных районах области. Сейчас Фонд капремонта активно расторгает эти договоры и ищет замену.