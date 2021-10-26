ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с представителем «Псковских тепловых сетей»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - диспетчер аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Лебедев.

Ведущий Алексей Овчинников обсудит с ним, насколько успешно в областном центре стартовал и проходит отопительный сезон, какие работы планирует ПТС провести в ближайшее время, а также выяснит, с какими вопросами и жалобами обращаются к поставщику тепла жители города. Также темой беседы станет «Чистая вода»: каким испытанием этот проект стал для теплообменников города?

Радиослушатели могут задать свой вопрос гостю студии по телефону 56-73-72.