Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
доставка еды в пскове
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
Как платить за «общее» электричество
экопром быстро и чисто
цифровое будущее
достоверная история
Борьба «Справедливой России» с безработицей
Мифы о стоматологах развеяны
как исправить ошибки в квитанции
полиция против «звонарей»
Правила безопасности с газовым оборудованием
декодируем QR-реальность
Концерт рок-группы «Ария»
Сезонные опасности на дорогах Пскова
Телефон прямого эфира 56-73-72
горводоканал успехи и планы
 
 
 
ещё ЖКХ 25.11.2021 14:264 Депутаты согласовали минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области на 2022 год 26.11.2021 09:000 Проект строительства станции водоподготовки готовят в Пскове 25.11.2021 20:300 В Печорском районе закончили капремонт по краткосрочному плану на год 25.11.2021 14:264 Депутаты согласовали минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области на 2022 год 25.11.2021 11:340 К участию в «Е-Диктанте» приглашают жителей Псковской области 25.11.2021 11:100 Как разобраться в начислениях за «общее» электричество, объяснили псковичам
 
 
 
Самое популярное 23.11.2021 14:463 В УФСБ России по Псковской области сменился руководитель 25.11.2021 08:313 Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове 24.11.2021 21:2011 Случаи фиктивной вакцинации от COVID-19 зафиксированы в Псковской области 25.11.2021 13:5531 Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки 23.11.2021 13:0212 В Псковской области вводят обязательную вакцинацию студентов от COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Проект строительства станции водоподготовки готовят в Пскове

26.11.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Идет подготовка проектной документации на строительство станции водоподготовки в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 25 ноября, провел рабочую встречу с вице-губернатором Василием Осиповым и председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым для того, чтобы проконтролировать ход реализации проекта по созданию станции водоподготовки в Пскове.

Спикеры доложили губернатору, что ранее на площадках комитета по строительству и ЖКХ и администрации Пскова проведены установочные совещания с представителями подрядной организации, которые занимаются проектированием станции водоподготовки. На рассмотрение были вынесены 4 технологии очистки воды. По итогам изучения их особенностей на заседании рабочей группы при администрации области специалисты приняли решение об использовании технологии обратного осмоса (вода под давлением проходит через полупроницаемую мембрану).

Сергей Грахов подчеркнул, что подрядная организация в настоящее время приступила к подготовке проектной документации. До этого они провели изыскательные работы, а также углубленный анализ воды по 23 параметрам.

Михаил Ведерников в свою очередь подчеркнул, что необходимо поддерживать с подрядчиком постоянный контакт и следить за сроками подготовки проектной документации. Также глава региона акцентировал внимание на времени прохождения государственной экспертизы.

«Если положительное заключение будет получено в декабре, мы сможем оперативно оформить и подать заявку на финансирование в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, появится возможность начать и завершить строительство станции водоподготовки в 2022 году», — акцентировал внимание губернатор и поручил осуществлять контроль на всех этапах подготовительных работ.

Напомним, вопрос об особенностях воды с подземного водозабора Пскова был поднят во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поручил разработать решения и обеспечить районы города качественным водоснабжением. К проработке вопроса подключились представители министерства строительства и ЖКХ РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ, региону было выделено 5 млн рублей на проведение предпроектных работ.

Теги: #ЖКХ #псков #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 634 человека
26.11.2021, 09:530 Ремонт дороги на границе Псковской и Новгородской областей завершили досрочно 26.11.2021, 09:370 Лишение свободы грозит жительнице Новосокольнического района за оплату алкоголя фальшивкой 26.11.2021, 09:290 Спасти жилой дом от пожара удалось сотрудникам МЧС в Порховском районе 26.11.2021, 09:170 В «черную пятницу» билайн предлагает скидки до 75% на девайсы и аксессуары
26.11.2021, 09:000 Проект строительства станции водоподготовки готовят в Пскове 26.11.2021, 09:001 Кормовая база 26.11.2021, 08:480 Женщина пострадала в результате ДТП в Себеже 26.11.2021, 08:410 Более 70 миллионов яиц произвели в Псковской области за 10 месяцев
26.11.2021, 08:260 Второй участник смертельной аварии в Великих Луках скончался в больнице 26.11.2021, 08:130 Число вакцинированных от COVID-19 в Псковской области с начала осени выросло на треть 26.11.2021, 07:550 Псковский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области 26.11.2021, 07:370 Минтруд планирует определить «границу бедности» в России
26.11.2021, 07:210 В Псковской области за сутки выявили 236 случаев заражения COVID-19 26.11.2021, 07:000 Мошенники могут украсть в «черную пятницу» более 300 млн рублей - исследование 25.11.2021, 22:300 Повара из школьных столовых Псковской области выступят на всероссийском конкурсе 25.11.2021, 22:150 Росреестр рассказал псковичам о нюансах в процессе дарения недвижимости
25.11.2021, 22:002 Интерактивную карту нацистских преступлений представили псковские архивисты 25.11.2021, 21:450 Псковские пейзажи покажут на выставке в Доме ремесел 25.11.2021, 21:303 О коррупционных действиях со стороны приставов просят сообщать псковичей 25.11.2021, 21:150 Псковскому зрителю рассказали о национальных особенностях якутского кино
25.11.2021, 21:001 Псковский нарколог объяснил бесполезность капельницы при абстинентном синдроме 25.11.2021, 20:452 Новый выпуск проекта «Истфакт»: Тайна Гремячей башни 25.11.2021, 20:300 В Печорском районе закончили капремонт по краткосрочному плану на год 25.11.2021, 20:100 В Псковской области будут проверять потенциальных подрядчиков
25.11.2021, 19:430 Псковский губернаторский симфонический оркестр открыл юбилейный концерт увертюрой к опере «Псковитянка» 25.11.2021, 19:400 На вопросы псковичей о противодействии коррупции ответят сотрудники Росреестра 25.11.2021, 19:370 Повара из псковской школы представят регион на всероссийском конкурсе 25.11.2021, 19:108 Лучшему участковому Псковской области подарили автомобиль
25.11.2021, 18:570 Яркий симптом наличия алкогольной зависимости назвал псковский нарколог 25.11.2021, 18:470 Якутское авторское кино псковичам бесплатно покажут в драмтеатре 25.11.2021, 18:345 Волонтеры-казаки напомнили студентам псковского колледжа о вреде наркотиков 25.11.2021, 18:205 Поголовье коров в Псковской области за год сократилось почти на 8%
25.11.2021, 18:060 Пьяный водитель съехал в кювет в Бежаницком районе, пострадал пассажир 25.11.2021, 17:563 Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина 25.11.2021, 17:470 «Якутский Тарантино» раскрыл сюжет предстоящего спектакля 25.11.2021, 17:4415 К критике Виктора Цоя
25.11.2021, 17:361 Главный нарколог региона о допустимых дозах спиртного: Чем меньше, тем лучше 25.11.2021, 17:3313 В магазине MANGO началась распродажа «Черная пятница» 25.11.2021, 17:299 Александр Котов об атаке антиваксеров и экскурсии в реанимацию 25.11.2021, 17:260 Пресс-конференция «Жизнь без пагубных привычек - реальность или утопия?». ВИДЕО
25.11.2021, 17:170 Псковичи могут бесплатно получить консультацию юриста 25.11.2021, 17:140 Для переболевших COVID-19 псковские санатории закупили новое оборудование 25.11.2021, 17:101 Псковичку осудили за удар полицейскому в голову 25.11.2021, 17:081 Псковским школьникам предложат самим проводить уроки в рамках проекта «Экомышление»
25.11.2021, 17:042 ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки 25.11.2021, 16:530 Три спортивных площадки появятся в парке Юрия Гагарина в Пскове 25.11.2021, 16:481 В ПИК60 начались распродажи в честь «Черной пятницы» 25.11.2021, 16:431 Цветы с опасным вредителем уничтожат в Псковской области
25.11.2021, 16:300 Великолучанка и ее сожитель отправятся в колонию за сбыт наркотиков 25.11.2021, 16:271 Для исполнения нацпроектов Псковской области нужно реализовывать 600 млн рублей в неделю 25.11.2021, 16:185 Те же зайцы, только в профиль 25.11.2021, 16:153 По инициативе «Единой России» модернизируют более 600 почтовых отделений в регионах
25.11.2021, 15:530 Обвиняемому в убийстве матери жителю Дновского района продлили арест на 3 месяца 25.11.2021, 15:510 Победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» наградят на концерте в филармонии 25.11.2021, 15:412 Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на уголовное преследование депутата Рашкина 25.11.2021, 15:380 Подозреваемых в краже алкоголя задержали псковские росгвардейцы
25.11.2021, 15:260 В ГИБДД напомнили псковичам о правилах парковки на местах для инвалидов 25.11.2021, 15:130 Утверждены еще семь членов нового состава облизбиркома 25.11.2021, 15:122 Почти 7 млн рублей сэкономили при подготовке и проведении выборов депутатов областного Собрания 25.11.2021, 14:590 Определен новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области
25.11.2021, 14:580 Дождь со снегом прогнозируют псковские синоптики 26 ноября 25.11.2021, 14:450 Избран новый член Общественной палаты Псковской области 25.11.2021, 14:390 Рост выручки на 6,2% продемонстрировал МегаФон в третьем квартале 2021 года 25.11.2021, 14:3512 Медаль Александра Невского учредили в Псковской области
25.11.2021, 14:330 Нарколабораторию ликвидировали в Псковской области. ФОТО. ВИДЕО 25.11.2021, 14:264 Депутаты согласовали минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области на 2022 год 25.11.2021, 14:230 «Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей? ВИДЕО 25.11.2021, 14:200 Псковских парламентариев пригласили написать тест по истории
25.11.2021, 13:5531 Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки 25.11.2021, 13:370 «Беседка»: О феномене якутского кино. ВИДЕО 25.11.2021, 13:343 Региональный парламент поддержал федеральный законопроект о наказании неаттестованных гидов 25.11.2021, 13:111 Путин снял Александра Калашникова с должности главы ФСИН
25.11.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.11.2021, 13:014 Налоговики предлагают псковичам приложение с функцией гражданского контроля 25.11.2021, 12:521 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о положении дел в профсоюзном движении Псковской области. ВИДЕО 25.11.2021, 12:431 Молодой пскович на «Фольксвагене» устроил ДТП на Рижском проспекте
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru