ЖКХ

Проект строительства станции водоподготовки готовят в Пскове

Идет подготовка проектной документации на строительство станции водоподготовки в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 25 ноября, провел рабочую встречу с вице-губернатором Василием Осиповым и председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым для того, чтобы проконтролировать ход реализации проекта по созданию станции водоподготовки в Пскове.

Спикеры доложили губернатору, что ранее на площадках комитета по строительству и ЖКХ и администрации Пскова проведены установочные совещания с представителями подрядной организации, которые занимаются проектированием станции водоподготовки. На рассмотрение были вынесены 4 технологии очистки воды. По итогам изучения их особенностей на заседании рабочей группы при администрации области специалисты приняли решение об использовании технологии обратного осмоса (вода под давлением проходит через полупроницаемую мембрану).

Сергей Грахов подчеркнул, что подрядная организация в настоящее время приступила к подготовке проектной документации. До этого они провели изыскательные работы, а также углубленный анализ воды по 23 параметрам.

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Михаил Ведерников в свою очередь подчеркнул, что необходимо поддерживать с подрядчиком постоянный контакт и следить за сроками подготовки проектной документации. Также глава региона акцентировал внимание на времени прохождения государственной экспертизы.

«Если положительное заключение будет получено в декабре, мы сможем оперативно оформить и подать заявку на финансирование в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, появится возможность начать и завершить строительство станции водоподготовки в 2022 году», — акцентировал внимание губернатор и поручил осуществлять контроль на всех этапах подготовительных работ.

Напомним, вопрос об особенностях воды с подземного водозабора Пскова был поднят во время «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поручил разработать решения и обеспечить районы города качественным водоснабжением. К проработке вопроса подключились представители министерства строительства и ЖКХ РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ, региону было выделено 5 млн рублей на проведение предпроектных работ.