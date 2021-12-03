ЖКХ

В отношении ряда псковских «управляек» составят протоколы за плохую уборку снега

В отношении ряда управляющих компаний в Пскове составят протоколы об административных правонарушениях 6 декабря за плохую уборку снега. Об этом сообщает городская администрация в Instagram.

«В отношении управляющих компаний, которые не выполняют свои обязательства по расчистке дворовых территорий, в понедельник будут составлены протоколы об административных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Псковичам напомнили, что содержание дворовой территории относится к обязанности управляющих компаний. «Ели ваша УК не реагирует на ваши заявки, вы можете обратиться с жалобой в контрольное управление администрации города Пскова или в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области», - отметили в городской администрации.

Также в администрации подчеркнули, что содержание прилегающих к магазинам территорий – задача торговых организаций. «В понедельник с сетевыми магазинами будет проведена соответствующая работа в связи с ненадлежащей уборкой», - добавили в администрации Пскова.