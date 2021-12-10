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Дмитрий Быстров: В течение ближайших часов тепло в Острове вернется в дома

В течение ближайших часов тепло в Острове вернется в дома. Об этом заявил глава Островского района Дмитрий Быстров сегодня, 10 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации.

«Через электронные средства массовой информации, официальный сайт Островского района и интернет-странички в социальных сетях муниципального образования "Островский район" сегодня днем прошло сообщение о том, что ситуация с отоплением в жилых домах, социальных объектах и других потребителей стабилизируется уже к концу дня. Напомню, что вечером 7 декабря произошли серьезные неполадки в системе городского теплоснабжения из-за кратковременных сбоев в электроснабжении. В течение вот уже двух суток работники жилищно-коммунальной сферы интенсивно, не считаясь со временем и неблагоприятными погодными условиями, практически в круглосуточном режиме трудятся над устранением последствий на разных объектах. Отмечу, что благодаря усилиям и стараниям этих людей полностью отопление нигде отключено не было», - отметил Дмитрий Быстров.

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В микрорайонах Остров-2 и Остров-3 удалось нормализовать ситуацию за относительно короткое время, подчеркнул глава района.

«Однако жители центральной части города, вернувшись домой после рабочего дня, столкнулись с тем, что температура в жилых помещениях еще не достигла нормативных значений. На это требуется определенное время», - объяснил он.

После проведенных в течение дня аварийными бригадами ремонтных работ по устранению внешних утечек и прорывов внутридомовых сетей, центральная котельная вышла на штатный режим работы, отметил Дмитрий Быстров. «При этом возникла ситуация, когда вновь требуется провести комплекс работ, характерный для начала отопительного сезона. Где-то надо произвести развоздушивание системы отопления, где-то устранить неполадки во внутридомовых сетях. Именно этим сейчас точечно и занимаются специалисты жилищно-коммунального хозяйства», - продолжил он.

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«Принимаются все необходимые меры, - заверил глава муниципалитета. - В течение ближайших часов тепло в ваши дома вернется. Прошу всех отнестись к сложившейся ситуации с пониманием и немного потерпеть».

Из-за того, что ресурсоснабжающая организация не оказала в полном объеме услугу по подаче тепла населению, будет произведен перерасчет оплаты, пояснил Дмитрий Быстров. «Считаю, что это справедливо и необходимо», - подчеркнул он.

«Если у кого-то из вас температура в доме так и не придет в норму, обращайтесь по указанным ниже телефонам. Дежурные специалисты работают в круглосуточном режиме», - добавил Дмитрий Быстров.