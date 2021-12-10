Прорыв на трассе теплоснабжения выявляют в Великих Луках. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Он добавил, что, судя по докладам, технические специалисты круглосуточно занимаются этим вопросом.
Похожая ситуация, заметил губернатор, сложилась и в микрорайоне Остров-3. Там перепады напряжения привели к сбою в управлении отдельных котельных и отключению оборудования. Из-за этого в микрорайоне после перезапуска насоса произошли аварии на магистральных и внутридомовых сетях нескольких домов.
«Коммунальщики оперативно восстановили работу котельных, но затем им пришлось заново производить балансировку системы, развоздушивание, прогревание стояков. Фактически, был проведен тот же комплекс работ, что и осенью, только в минус 20. Это заняло определенное время, поэтому в некоторых домах было холодно», - пояснил глава региона.
В настоящий момент в нескольких домах в центральной части Острова температура остается ниже нормы. «Район занимается вопросом, проблемы должны решить в самое ближайшее время», - заметил Михаил Ведерников.
«Если у вас стало холодно, оставляйте заявки в теплосети или обращайтесь в администрацию муниципалитета. Если реакции не будет, пишите мне, будем разбираться», - заключил губернатор.