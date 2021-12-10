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Прорыв на трассе теплоснабжения выявляют в Великих Луках

Прорыв на трассе теплоснабжения выявляют в Великих Луках. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Instagram, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В микрорайоне Заречный в Великих Луках довольно старая котельная, 1984 года. Из-за износа оборудования один котел вышел из строя. В момент переключения на резервный произошло снижение температуры теплоносителя. Работа котельной была восстановлена, но по пяти домам прошла разбалансировка системы отопления. Также не исключен прорыв на трассе, который сейчас пытаются выявить. На улицах Жукова и Ставского в некоторых квартирах температура опускалась ниже 15 градусов», рассказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что, судя по докладам, технические специалисты круглосуточно занимаются этим вопросом.

Похожая ситуация, заметил губернатор, сложилась и в микрорайоне Остров-3. Там перепады напряжения привели к сбою в управлении отдельных котельных и отключению оборудования. Из-за этого в микрорайоне после перезапуска насоса произошли аварии на магистральных и внутридомовых сетях нескольких домов.

«Коммунальщики оперативно восстановили работу котельных, но затем им пришлось заново производить балансировку системы, развоздушивание, прогревание стояков. Фактически, был проведен тот же комплекс работ, что и осенью, только в минус 20. Это заняло определенное время, поэтому в некоторых домах было холодно», - пояснил глава региона.

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В настоящий момент в нескольких домах в центральной части Острова температура остается ниже нормы. «Район занимается вопросом, проблемы должны решить в самое ближайшее время», - заметил Михаил Ведерников.

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«Если у вас стало холодно, оставляйте заявки в теплосети или обращайтесь в администрацию муниципалитета. Если реакции не будет, пишите мне, будем разбираться», - заключил губернатор.