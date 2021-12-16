ЖКХ

Станция очистки воды появится в псковской Родине через два года

Глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила, что установка станции очистки воды в деревне Родина займет два года.

«Могу порадовать наших жителей. Я говорю о станции очистки воды в Родине. Разработку проектно-сметной документации уже завершили и подали заявку. Мы уже знаем лимиты по срокам — это 2 года», - сказала Наталья Федорова.

Она заметила, что для выполнения работ в рамках федерального проекта «Чистая вода» потребуется немало сил. Масштабная деятельность по установке станции начнется в 2022 году и завершится в 2023-м.

Напомним, что в прошлом году администрация Псковского района заказала проектно-изыскательские работы. На сайте госзакупок был объявлен аукцион с начальной ценой контракта 2,5 миллиона рублей.