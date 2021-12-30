ЖКХ

Псковские энергетики работают сегодня в режиме повышенной готовности

Новгородский и Псковский филиалы «Россети Северо-Запад» работают сегодня в режиме повышенной готовности. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

Так, для резервного электроснабжения социальных объектов подготовили дизельные генераторы. Специалисты компании обращают внимание на необходимость соблюдения правил техники безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров,а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение, подчеркнули в компании.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Напомним, сегодня на Северо-Западе России ожидаются ледяные дожди, снегопады и усиления ветра. В том числе осадки будут сопровождаться колебаниями температуры.