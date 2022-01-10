ЖКХ

Более 30 жилых домов и 2 детских сада остались без отопления в Невеле

35 жилых многоквартирных домов и 2 детских сада остались без отопления в городе Невеле из-за аварии, пишет районная газета «Невельский вестник».

Фото: газета «Невельский вестник»

Режим повышенной готовности на участке теплотрассы по улице Комсомольской ввели сегодня, 10 января, с 12.00 распоряжением КЧС и ПБ Невельского района.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района Геннадий Найдич пояснил, что на период аварийно-восстановительных работ будет отключено отопление в 35 многоквартирных жилых домах, детских садах «Звездочка» и «Буратино», а также в 13 организациях по адресам: улица Комсомольская, Ломоносова, Пушкина, Либкнехта, Ленина, Герцена, Машук Маметовой и Октябрьской.

МУП «Невельские теплосети» планирует закончить ремонтные работы до 20.00.

По всем вопросам можно обращаться в Единую диспетчерскую службу администрации Невельского района по телефону: 8(81151)2-14-82.