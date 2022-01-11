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Президент одобрил инициативы Андрея Турчака по социальной газификации

13.01.2022 17:42|ПсковКомментариев: 0

Президент Владимир Путин одобрил инициативы «Единой России» по социальной газификации и поручил правительству, партии и общественным организациям подключиться к выполнению программы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении «Единой России».

Президент на совещании с правительством 12 января поддержал предложения, которые озвучил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В первую очередь, они касались того, чтобы главы субъектов стали руководителями региональных штабов по газификации.

«Тема социальной газификации вошла в народную программу партии. Мы понимаем свою ответственность и то, что успешное выполнение социальной газификации во многом зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти», - подчеркнул секретарь Генсовета. По его словам, поставленная президентом задача - подключить до конца года всех желающих - является приоритетной для партии.

«Для ее решения ”Единая Россия” задействовала максимальные ресурсы. Мы помогаем людям с подачей заявок, подбором и оформлением документов, проводим разъяснительную работу, организуем встречи в общественных приемных партии», - сказал он.

Андрей Турчак напомнил, что партия, правительство и «Газпром» стандартизировали тарифы на прокладку трубы по участку и приобретение газового оборудования российского производства. Сейчас в среднем по стране она составляет 94 тысячи рублей. По инициативе партии и при поддержке правительства ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры в 63 регионах могут воспользоваться прямыми субсидиями или сертификатами на приобретение газового оборудования.

«В ходе весенней сессии оставшиеся 22 региона примут у себя соответствующие решения», - сообщил председатель Совета Федерации.

Он также отметил, что «Единая Россия» поможет правительству реализовать программу обеспечения всех жителей регионов «надежными и экологически чистыми источниками энергии». Сейчас сетевой газ есть не во всех субъектах, поэтому необходимо использование альтернативных источников – например, чистых угольных технологий, сжиженного газа или электрификация котельных.

Помимо этого, Андрей Турчак обратился к президенту с предложением установить нулевой размер платы за газ для непрерывной работы Вечных огней, порядок работы которых до сих пор не определили.

«Это несколько раз приводило к тому, что за долги по оплате со стороны муниципальных властей такие огни потушили. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали, требуется системное решение. С председателем правления ”Газпрома” Алексеем Миллером, такой подход согласован», - отметил Андрей Турчак.

Президент сообщил, что сформулированные предложения будут поддержаны, потому что от этого зависит качество жизни граждан.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заметил, что наиболее активно социальная газификация проходит в Томской, Московской и Новосибирской областях, Чечне и НАО. Законы, обеспечивающие бесплатное доведение газа до домовладений, правительство разработало вместе с «Единой Россией», уточнил он.

«Создали Федеральный штаб по газификации. В его работе активное участие принимает ”Единая Россия”. Вчера на штабе с Андреем Турчаком особое внимание уделили сохранению высоких темпов работ и выполнению поставленных задач по газификации до конца 2022 года», - добавил Александр Новак.

Секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский назвал, поставленную президентом задачу приоритетом для партии. «Для Псковской области программа догазификации крайне важна, она позволяет развиваться сельским территориям. Проводится большая работа на федеральном и региональном уровнях. Этим вопросом занимается лично секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, правительство России, депутаты всех уровней власти. Губернатор Михаил Ведерников возглавил региональный штаб по газификации, депутаты Госдумы, в частности, мой коллега Александр Борисов, депутаты регионального парламента держат вопрос социальной газификации на контроле, – пояснил он. – По предложению Андрея Турчака было принято решение о расширении мер поддержки льготных категорий при социальной газификации. В Псковской области уже определили такие категории льготников, которые могут рассчитывать на компенсацию затрат на приобретение внутридомового газового оборудования при исполнении программы догазификации».

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз», а также сайты операторов газификации.

Помимо этого, партия предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации - распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

Теги: #Единая Россия #Псковская область #президент #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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