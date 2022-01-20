ЖКХ

В детском саду и школе в Новоржевском районе мерзнут дети

В средней школе и детском саду в деревне Выбор Новоржевского района мерзнут дети. Об этом сообщила местная жительница на сайте губернатора региона.

«Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме! У нас в Выборской школе и садике в Новоржевском районе замерзают дети! Температура 12-13 градусов! Нам должны были 15 декабря поставить котел в кочегарке, так мы его не дождались! Наша глава постоянно одни обещания делает и больше ничего. Топят сырыми дровами, соответственно, тепла никакого!» - посетовала женщина.

«Работы по замене оборудования на котельной планируются на 22-24 января», - ответила глава Новоржевского района Софья Пугачева.