ЖКХ

Василий Осипов призвал подрядчика ускорить догазификацию в Куньинском районе

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов призвал подрядчика ускорить работы по догазификации в Куньинском районе. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Василий Осипов посетил Куньинский район с рабочим визитом. Он провел совещание с главой района Олегом Лебедевым. Темой встречи стали газификация, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная сфера и обращение с твердыми бытовыми отходами.

В настоящее время великолукская фирма «Современные инженерные системы» уже завершила «бумажную» часть работы по внутрипоселковому газопроводу. Теперь бригады, используя схемы строителей, прокладывавших трубы, ведут поиск запорных устройств газопровода, чтобы в дальнейшем проверить участки магистрали на герметичность.

К подрядчику уже есть претензии: сроки выполнения контракта не соблюдаются. Как отметил Василий Осипов, объективные причины задержек всем понятны, но необходимо ускориться. Первоочередная задача, которую перед компанией ставит областная и районная администрации, состоит в диагностике ветки газопровода до первого потребителя – хлебозавода на улице Первомайской. Далее, поэтапно, должны «подтянуться» и остальные участки.

Контроль проводимых работ осуществляет «Газпром». Он же в настоящее время принимает от жителей Куньи документы на догазификацию. Информирование граждан, помощь в сборе и оформлении документов ведет администрация района и поселка. О промежуточных итогах этой работы Василию Осипову доложил глава района Олег Лебедев.

Также глава района обратился к вице-губернатору с просьбой поддержать инициативу по асфальтированию дороги Плюхново - Кудряницы и рассмотреть участие Куньинского района в государственной программе «Чистая вода».

Прокурор района Александр Федоров также озвучил одну из самых актуальных проблем – стихийные свалки и отсутствие площадок для сбора ТКО в крупных деревнях. Особенно остро этот вопрос, по словам прокурора, стоит в населенных пунктах, где в сезон за счет дачников население увеличивается в разы. Как отметил Александр Федоров, добиться результатов в этом направлении можно только при выделении дополнительного финансирования со стороны региона и деятельном участии в решении вопроса глав волостей.