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«Горводоканал» завершает реконструкцию отстойника на очистных сооружениях

03.02.2022 14:11|ПсковКомментариев: 0

Близится к завершению реконструкция первичного отстойника №3 на очистных сооружениях сточных вод муниципального предприятия Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Основной объем строительных работ уже выполнен, после полного завершения подрядчиком всех работ специалисты предприятия осуществят приемку и ввод в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

Работы выполняются в рамках проекта ER-2 «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера по программе приграничного сотрудничества "Россия - Эстония" 2014-2020».

Параллельно, уже собственными силами «Горводоканала», производится замена насосов опорожнения первичных отстойников. Современное оборудование позволит повысить надежность, производительность и энергоэффективность, добавили на предприятии.

Теги: #горводоканал #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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