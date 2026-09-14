Антон Минаков: Хватит замораживать людей!

Прошлая зима для жителей Псковской области обернулась холодными батареями, авариями и бездействием коммунальщиков, поэтому ЛДПР намерена следить за подготовкой к новому отопительному сезону, чтобы избежать повторения ситуации, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области, координатор реготделения ЛДПР Антон Минаков в своём Telegram-канале.

«Повторения этого мы не хотим, но грядущие холода уже вызываю тревогу. Ведь каждое лето мы по две недели сидим без горячей воды, нас уверяют, что это необходимо для подготовки к отопительному сезону. А в итоге проверки формальные, аварии всё равно случаются, и люди снова остаются без тепла. Зачем тогда эти неудобства, если результат один и тот же?» - задается вопросом Антон Минаков.

ЛДПР считает это недопустимым, продолжил он: «В современном мире люди не должны замерзать в своих квартирах».

«Мы обеспокоены и не будем закрывать на это глаза. Фракция ЛДПР в Заксобрании будет следить за подготовкой к отопительному сезону и добиваться реальных, а не бумажных проверок. Если кто-то снова попытается отделаться формальными отчётами — скажем прямо», - подчеркнул Антон Минаков.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».