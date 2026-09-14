Антон Минаков: Хватит замораживать людей!

Прошлая зима для жителей Псковской области обернулась холодными батареями, авариями и бездействием коммунальщиков, поэтому ЛДПР намерена следить за подготовкой к новому отопительному сезону, чтобы избежать повторения ситуации, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области, координатор реготделения ЛДПР Антон Минаков в своём Telegram-канале.
ЛДПР считает это недопустимым, продолжил он: «В современном мире люди не должны замерзать в своих квартирах».
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
Пресс-портреты