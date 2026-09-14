 
ЖКХ

Антон Минаков: Хватит замораживать людей!

0

Прошлая зима для жителей Псковской области обернулась холодными батареями, авариями и бездействием коммунальщиков, поэтому ЛДПР намерена следить за подготовкой к новому отопительному сезону, чтобы избежать повторения ситуации, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области, координатор реготделения ЛДПР Антон Минаков в своём Telegram-канале.

«Повторения этого мы не хотим, но грядущие холода уже вызываю тревогу. Ведь каждое лето мы по две недели сидим без горячей воды, нас уверяют, что это необходимо для подготовки к отопительному сезону. А в итоге проверки формальные, аварии всё равно случаются, и люди снова остаются без тепла. Зачем тогда эти неудобства, если результат один и тот же?» - задается вопросом Антон Минаков. 

ЛДПР считает это недопустимым, продолжил он: «В современном мире люди не должны замерзать в своих квартирах».

«Мы обеспокоены и не будем закрывать на это глаза. Фракция ЛДПР в Заксобрании будет следить за подготовкой к отопительному сезону и добиваться реальных, а не бумажных проверок. Если кто-то снова попытается отделаться формальными отчётами — скажем прямо», - подчеркнул Антон Минаков. 

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026