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«Горводоканал» промыл более 74 км сетей канализации в Пскове за восемь месяцев

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Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» подвело промежуточные итоги работ по поддержанию надежности городской канализации. За восемь месяцев промыто более 74 километров канализационных сетей, очищено от ила и грязи почти 5 000 колодцев, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии. 

Фотография: «Горводоканал»

На первый взгляд эти цифры могут показаться просто строчкой в отчете, но за ними — серьезная профилактика городских проблем. 74 километра промытых канализационных труб — это больше, чем расстояние от центра Пскова до Изборска и обратно. А 5 000 очищенных колодцев — это целая сеть подземных «узлов», каждый из которых играет важную роль в бесперебойной работе системы.

Как отметили в «Горводоканале», если где-то образуется «тромб» из ила, песка или бытового мусора, последствия могут быть ощутимыми для тысяч жителей. Засоры способны привести к подпорам, изливам и даже аварийным ситуациям, а их ликвидация требует гораздо больше времени и ресурсов, чем регулярная профилактика.

«Сегодня мы уже не называем стоки «ночным золотом», а работников канализации — золотарями. Но речь по‑прежнему идет о защите здоровья и комфорта горожан. Вот почему промывка сетей, очистка колодцев и профилактика засоров сегодня — это работа "на вес золота", современная версия той самой необходимой, но "невидимой" ночной работы, которую раньше делали золотари. Только вместо бочек и лошадей теперь используют спецтехнику, гидродинамические машины и продуманные графики обслуживания — а принцип тот же: вовремя убрать то, что может навредить, чтобы город жил спокойно», — подчеркнули на предприятии. 
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