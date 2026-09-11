«Горводоканал» промыл более 74 км сетей канализации в Пскове за восемь месяцев

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» подвело промежуточные итоги работ по поддержанию надежности городской канализации. За восемь месяцев промыто более 74 километров канализационных сетей, очищено от ила и грязи почти 5 000 колодцев, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фотография: «Горводоканал»

На первый взгляд эти цифры могут показаться просто строчкой в отчете, но за ними — серьезная профилактика городских проблем. 74 километра промытых канализационных труб — это больше, чем расстояние от центра Пскова до Изборска и обратно. А 5 000 очищенных колодцев — это целая сеть подземных «узлов», каждый из которых играет важную роль в бесперебойной работе системы.

Как отметили в «Горводоканале», если где-то образуется «тромб» из ила, песка или бытового мусора, последствия могут быть ощутимыми для тысяч жителей. Засоры способны привести к подпорам, изливам и даже аварийным ситуациям, а их ликвидация требует гораздо больше времени и ресурсов, чем регулярная профилактика.