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Какие отходы считаются чрезвычайно опасными, объяснили псковичам

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Специалисты делят отходы на пять классов опасности в зависимости от степени вреда для человека и окружающей среды, а понимание этих различий помогает снизить негативное воздействие на природу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп».

Изображение здесь и далее: ООО «Экогрупп»

Компания разъяснила, что к первому, чрезвычайно опасному классу, причисляют ртутьсодержащие отходы: ртутные лампы, термометры и некоторые приборы. Даже небольшое количество таких отходов требует специальных условий хранения и утилизации.

Ко второму, высокоопасному классу, эксперты относят аккумуляторы, некоторые виды химических реагентов и отработанные масла. Эти материалы токсичны и требуют изолированного хранения и специальной переработки.

Представители оператора уточнили, что третий, умеренно опасный класс, включает нефтепродукты, растворители, лакокрасочные материалы и некоторые виды химикатов. По их словам, при контакте с почвой или водой эти вещества могут нанести ощутимый вред.

Специалисты причислили большую часть бытовых отходов, такие как пищевые остатки, упаковку, текстиль, дерево и отработанные шины, к четвертому, малоопасному классу. Такие отходы менее опасны, но при попадании в окружающую среду разлагаются годами, уточнили в ООО «Экогрупп».

К пятому, практически неопасному классу, относят строительные отходы, такие как кирпич, бетон и керамика, а также стекло и некоторые виды пластмасс. Объемы таких материалов создают серьезную нагрузку на полигоны, подчеркнули в ООО «Экогрупп».

В компании также озвучили главный вывод: чем лучше люди понимают, что именно они выбрасывают, тем меньше вреда они наносят окружающей среде.

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