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Выездное совещание по программам газификации состоялось в Псковской области

Выездное совещание по программам газификации трех районов депутатского округа №9 состоялось в Псковской области. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Вместе с коллегами - с депутатом Псковского областном Собрания депутатов Андреем Михайловым, генеральным директором компании "Газпром межрегионгаз Псков" Олегом Басниковым и его заместителем Игорем Мелузовым - провели рабочие встречи с руководством и главами волостей Островского, Пушкиногорского и Новоржевского районов. Основной темой стало согласование земельных вопросов для скорейшего проектирования и прокладки газопроводов. Для всех муниципалитетов газификация – это импульс развития, для людей – новое качество и жизни», - написал Армен Мнацаканян.

Он отметил, что часть Островского района уже газифицирована. Теперь на этих территориях речь идет про догазификацию, которую инициировала партия «Единая Россия». Ее в регионе реализуют «Газпром» и администрация Псковской области. От районной администрации и волостей требуется усилить работу по приему заявлений от граждан и помощь по согласованию работ и техприсоединений.

Под догазификацию в ближайшее время попадают населенные пункты Остров, Карпово, Смоленка и Глушни. Газификацию по региональной программе обсудили для Ногино, Рядобжа, Шенихово. Газопровод уже проектируется. Как заверил Олег Басников, до 2030 года газ придет в максимальное число населенных пунктов района.

В Пушкиногорском районе газ появится по региональной программе на 2021 - 2025 годы. Армен Мнацаканян отметил, что в вопросе согласования прохождения газопровода по земельным участкам частных владельцев есть трудности. Также проектировщики должны учесть запрет строительства на землях в охранных зонах.

Строительство межпоселкового газопровода планируется на 2023 - 2024 годы, проектирование завершается, но нужно урегулировать земельные вопросы. Затем последует строительство газопровода «Пушкинские горы – Красногородск». Только после этого можно будет приступать к догазификации, добавил Армен Мнацаканян.



В апреле-мае этого года подрядчик выйдет на строительство межпоселкового газопровода в Новоржевском районе. Газопровод-отвод было запланирован на 2024 год. После этого пойдет догазификация, сейчас заявления от граждан властям собирать преждевременно, пояснили представители «Газпрома». Самое время, по словам руководителя фракции, и в Пушкинских Горах, и в Новоржеве задуматься о перспективе перевода котельных на газ.

По итогам поездки внедрили институт кураторства. Так, в каждом районе назначили специалиста, который по любым вопросам газификации будет непосредственно взаимодействовать с замдиректора по строительству «Газпром газораспределение Псков» Игорем Мелузовым.